Вирусолог раскрыл сроки начала шестой волны коронавируса в России

Новая волна коронавируса начнётся в России в мае, заявил Ura.ru начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов.

По его словам, причиной подъёма заболеваемости в стране станет активное распространение штамма «стелс-омикрон».

«Сейчас начались новые подъёмы заболеваемости в разных странах, в том числе в Китае. Причина в том, что „стелс-омикрон“ настолько активный, что с ним справиться не могут даже китайцы со своей супердисциплиной и супермерами. Это и к нам придёт неизбежно», — сказал специалист.

Чепурнов также считает, что закрытое авиасообщение с Европой не защитит Россию от нового штамма.

С начала пандемии в России выявили 17,9 млн случаев заражения коронавирусом, скончались почти 370 тысяч пациентов.