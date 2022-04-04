Вирусолог раскрыл сроки начала шестой волны коронавируса в России
По словам специалиста, «стелс-омикрон» к нам придёт неизбежно
Новая волна коронавируса начнётся в России в мае, заявил Ura.ru начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов.
По его словам, причиной подъёма заболеваемости в стране станет активное распространение штамма «стелс-омикрон».
«Сейчас начались новые подъёмы заболеваемости в разных странах, в том числе в Китае. Причина в том, что „стелс-омикрон“ настолько активный, что с ним справиться не могут даже китайцы со своей супердисциплиной и супермерами. Это и к нам придёт неизбежно», — сказал специалист.
Чепурнов также считает, что закрытое авиасообщение с Европой не защитит Россию от нового штамма.
С начала пандемии в России выявили 17,9 млн случаев заражения коронавирусом, скончались почти 370 тысяч пациентов.