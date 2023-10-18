Медведев обвинил США за удар по больнице в секторе Газа

В результате ракетной атаки погибло по меньшей мере 800 человек

18 октября 2023, 11:18, ИА Амител

Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ракетный удар по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа военным преступлением.

Как он написал он в телеграм-канале, финальную ответственность за произошедшее несут те, кто "цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах" – "Соединенный Штаты Америки".

По данным телеканала Al Arabiya, в результате удара по больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани" в секторе Газа погибли по меньшей мере 500 человек. Все жертвы были мирными жителями. Среди них – сотни детей.

Откуда был нанесен удар и кто именно атаковал медучреждение, пока не установлено. Стороны конфликта – Израиль и палестинское движение ХАМАС – обвиняют в этом друг друга.