Медведев обвинил США за удар по больнице в секторе Газа
В результате ракетной атаки погибло по меньшей мере 800 человек
18 октября 2023, 11:18, ИА Амител
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ракетный удар по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа военным преступлением.
Как он написал он в телеграм-канале, финальную ответственность за произошедшее несут те, кто "цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах" – "Соединенный Штаты Америки".
По данным телеканала Al Arabiya, в результате удара по больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани" в секторе Газа погибли по меньшей мере 500 человек. Все жертвы были мирными жителями. Среди них – сотни детей.
Откуда был нанесен удар и кто именно атаковал медучреждение, пока не установлено. Стороны конфликта – Израиль и палестинское движение ХАМАС – обвиняют в этом друг друга.
12:17:45 18-10-2023
Подвиг совершил.
13:01:54 18-10-2023
Его мнение кого-то интересует?? Прости господи...
13:09:08 18-10-2023
Он озвучивает то, что публично не может заявить президент в силу своего положения. Политика.