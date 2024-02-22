Медведев предложил отправлять в Сибирь вредителей из новых регионов
Это касается тех людей, которые не понимают, что новые регионы навсегда вошли в состав России
22 февраля 2024, 15:16, ИА Амител
Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил отправлять в Сибирь на перевоспитание тех, кто вредит России и живет в новых регионах, сообщает РИА Новости.
"Их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря", – сказал Медведев в интервью российским СМИ.
Он также подчеркнул, что жители новых регионов должны понимать, что территории навсегда вошли в состав России.
15:24:43 22-02-2024
Не в Сибирь, а за полярный круг. А людьми с русского севера заселять окраину России.
15:25:22 22-02-2024
А нам здесь они на .... нужны ?
15:26:12 22-02-2024
Давай ждём! Богатство Российское чем приростать то будет.
15:32:02 22-02-2024
не нужны они здесь, своих вредителей не знаем куда девать)))
15:33:05 22-02-2024
Здесь своих вредителей хватает. Всё ветки на амике загажены бандеровцами.
15:33:11 22-02-2024
А нам здесь они на .... нужны ? Нам да. А трудовому фронту с киркой наперевес нормально.
15:34:07 22-02-2024
В Сколково себе пусть отправляет, деятель.
15:35:15 22-02-2024
Ну и....!? Кто здесь кричал, что Сталин гнобил целые народы переселяя их со своих обжитых районов!? Верхушка уверяет нас что СССР было худшее в нашей истории... А сами превращаются в то же самое...!?
16:44:30 22-02-2024
Гость (15:35:15 22-02-2024) Ну и....!? Кто здесь кричал, что Сталин гнобил целые народы ... Смысл переселять упоротых есть. Довелось знать одного дедушку бандеровца, сосланного в Сибирь после ВОВ. Выслали вместе с семьёй. Бандеровец успешно работал на шахте в Кузбассе, дети выросли советскими людьми, считали всю жизнь себя сибиряками. Внуки все служили в СА, теперь уже пенсионеры с наградами за трудовую деятельность во благо России. Никто из них не поддерживает укропов.
18:18:24 22-02-2024
Гость (15:35:15 22-02-2024) Ну и....!? Кто здесь кричал, что Сталин гнобил целые народы ... Что Сталин, посмотрите на США: Интерни́рование япо́нцев в США — насильственное перемещение около 120 тысяч японцев (из которых 62 % имели американское гражданство) с западного побережья Соединённых Штатов Америки во время Второй мировой войны в концентрационные лагеря, официально называвшиеся «военными центрами перемещения». Во многих публикациях данные лагеря называют концентрационными[1].
Президент Франклин Рузвельт санкционировал интернирование, подписав 19 февраля 1942 года Чрезвычайный указ № 9066, который разрешал военным властям определить «зоны выселения» и перемещать из них любых лиц. Исполнитель — министр внутренних дел Гарольд Икес. В результате все граждане японского происхождения были насильственно выселены с тихоокеанского побережья, в том числе из Калифорнии и большей части Орегона и Вашингтона, в лагеря для интернированных. В 1944 году Верховный суд США подтвердил конституционность интернирования, аргументировав это тем, что ограничение гражданских прав расовой группы допустимо, если того «требует общественная необходимость», в то же время было признано неконституционным содержание под стражей «лояльных граждан».
15:47:46 22-02-2024
Как это не нужны? Снова открыть горные разработки. Пусть яшму и серебро добывают. И пороть палками если норму не выполнять будут. Короче надо возродить каторжные работы
15:58:25 22-02-2024
Сибирь - это для них помойку такую придумали? А нас-то за что? Мы всю жизнь тут, как приговоренные...
16:43:34 22-02-2024
Гость (15:58:25 22-02-2024) Сибирь - это для них помойку такую придумали? А нас-то за чт... А чего накинулись на Медведева? Как хохлы превратили Одессу в бандеровский город? Способствовали переселению нацистов в «жемчужину у моря», вытесняли коренных одесситов. Теперь необходимо запустить обратный процесс, переселять исконные народы России, тех же сибиряков на киевщину, там климат лучше.
06:42:27 23-02-2024
Гость (15:58:25 22-02-2024) Сибирь - это для них помойку такую придумали? А нас-то за чт... Да кто тебя здесь держит то? Уезжай отсюда, если тебе тут так плохо. Что ты как пес на цепи сидишь? У тебя кто то паспорт забрал?
16:01:25 22-02-2024
а может наших щирых свидомых навальнистов на дуркаину отправлять? Алтайский край план точно перевыполнит, на амике комментарии хоть читать можно будет)
16:03:08 22-02-2024
Гость (16:01:25 22-02-2024) а может наших щирых свидомых навальнистов на дуркаину отправ... А там интернет отключили уже?
16:12:25 22-02-2024
Гость (16:01:25 22-02-2024) а может наших щирых свидомых навальнистов на дуркаину отправ... а ты что уже себе место присмотрел?
16:28:23 22-02-2024
Вообще-то вредителей всегда и во все времена уничтожали. Не знаете что с ними делать. Вы уже доигрались со своей дермократией. Дальше некуда. В школах уже стреляют и режут. До яслей скоро дойдет. Правители позорники.
16:51:22 22-02-2024
Жирная армянка симонян в Сибири ядерную бомбу рвануть предлагает. Мелкий решил хохлов переобутых перевоспитывать, к нам. Вам что Сибирь помойка ???
06:41:14 23-02-2024
Гость (16:51:22 22-02-2024) Жирная армянка симонян в Сибири ядерную бомбу рвануть предла... А ты тощий гуцул Попеску? Ты ничего не предлагаешь?
16:56:27 22-02-2024
Симонян ядерную бомбу в Сибири взорвать предлагала, Медведев вредителя хочет прислать. Наверно на себя намекает. Ну и компашка у них там подобралась.
17:06:31 22-02-2024
Гость (16:56:27 22-02-2024) Симонян ядерную бомбу в Сибири взорвать предлагала, Медведев... Вредителей в Сибирь, сибиряков на новые территории. ВСЁ ПРАВИЛЬНО.
18:18:10 22-02-2024
У нас тут есть лагеря? Поподробнее, пожалуйста.
20:56:02 22-02-2024
У нас самих хватает, господин Медведев.
И почему в Сибирь? Где развелось "их там и пусть остаются.
Не время отправлять в Сибирь.
21:54:03 22-02-2024
В Сибири люди живут, детей ростят и всяких вредителей нам не надо. Не уважает г-н Медведев сибиряков,однако.
00:52:14 23-02-2024
А неплохо так о нас ноги вытерли. И ещё наложили сверху. И никто нибудь, а бывший президент.
07:02:56 23-02-2024
А в Сибирь ссылали традиционно. Цари сюда каторжан отправляли. Советская власть здесь вообще территорию зон организовала. Система ФСИН - не придумка современной России, это прямое наследие страны Советов) всё всегда делалось для того, чтобы человеку жизнь медом не казалась, чтобы он понял, что грабить/воровать/убивать/мятежничать - плохо для самочувствия. Несколько сотен бандеровцев не то что не изменят местный ландшафт, но будут местными условиями просто каннибализированы) их Сибирь сожрет) присылайте на перевоспитание побольше. Если не удастся перевоспитать - впишем в окружающую среду, чуть пониже ватерлинии)
08:59:08 23-02-2024
А говорили что нас там ждут 🤷♂️
09:30:33 23-02-2024
Гость (08:59:08 23-02-2024) А говорили что нас там ждут 🤷♂️... Кто тебе и что именно говорил? Может ты в алкогольном делирии мультики смотрел?