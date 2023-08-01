Медведев прокомментировал скандал с барнаульской саблисткой
Зампред Совбеза заявил, что нарушать правила нельзя
01 августа 2023, 09:22, ИА Амител
Фото: vk.com/dm
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с барнаульской саблисткой Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию.
Спортсменка после поединка с украинкой Ольгой Харлан направилась пожать сопернице руку, но Харлан выставила перед собой саблю и отказалась от рукопожатия со Смирновой.
"Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как‑то так", – написал Медведев в своем телеграм-канале.
Напомним, что из-за нарушения правил Харлан дисквалифицировали, однако после это решение отменили.
09:32:03 01-08-2023
Опять галоперидол забыл выпить.
09:52:01 01-08-2023
Даааа, новости с запозданкой идут. Дисквалификацию уже давно отменили и разрешили без отборочного матча выступать в 24 году
10:09:16 01-08-2023
Гость (09:52:01 01-08-2023) Даааа, новости с запозданкой идут. Дисквалификацию уже давно... Т.е. официально признали "россиян" людьми третьего сорта. А какого к себе отношения ожидали люди, готовые выступать под позорным белым флагом?
15:14:05 01-08-2023
Гость (10:09:16 01-08-2023) Т.е. официально признали "россиян" людьми третьего сорта. А ... Ну ты-то конечно не согласишься за нормальные деньги выступать под белым флагом. Солому будешь хавать, зато под триколором
15:55:55 04-08-2023
Гость (10:09:16 01-08-2023) Т.е. официально признали "россиян" людьми третьего сорта. А ... Питух ты односортный
10:24:45 01-08-2023
Господи!? Благослови Америку!.. ЕБН ©
10:48:36 01-08-2023
Иди сам и целуйся в дёсны с хохлами. А барнаулке нужно жить не по протоколу, а по совести.
10:52:29 01-08-2023
Гость (10:48:36 01-08-2023) Иди сам и целуйся в дёсны с хохлами. А барнаулке нужно жить ... Ты, чудо, новость-то хоть прочитало?
11:24:58 01-08-2023
Спациалист во всем. Везде свой след оставит... Но, только денег нет.
15:08:06 01-08-2023
Зампред Совбеза заявил, что нарушать правила нельзя --- и ногой так, Топ!!!