Медведев прокомментировал скандал с барнаульской саблисткой

Зампред Совбеза заявил, что нарушать правила нельзя

01 августа 2023, 09:22, ИА Амител

Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с барнаульской саблисткой Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию.

Спортсменка после поединка с украинкой Ольгой Харлан направилась пожать сопернице руку, но Харлан выставила перед собой саблю и отказалась от рукопожатия со Смирновой.

"Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как‑то так", – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Напомним, что из-за нарушения правил Харлан дисквалифицировали, однако после это решение отменили.