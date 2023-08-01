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Медведев прокомментировал скандал с барнаульской саблисткой

Зампред Совбеза заявил, что нарушать правила нельзя

01 августа 2023, 09:22, ИА Амител

Фото: vk.com/dm
Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с барнаульской саблисткой Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию.

Спортсменка после поединка с украинкой Ольгой Харлан направилась пожать сопернице руку, но Харлан выставила перед собой саблю и отказалась от рукопожатия со Смирновой. 

"Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как‑то так", – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Напомним, что из-за нарушения правил Харлан дисквалифицировали, однако после это решение отменили.

Дмитрий Медведев скандалы Спорт

Комментарии 10

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Гость

09:32:03 01-08-2023

Опять галоперидол забыл выпить.

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Гость

09:52:01 01-08-2023

Даааа, новости с запозданкой идут. Дисквалификацию уже давно отменили и разрешили без отборочного матча выступать в 24 году

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Гость

10:09:16 01-08-2023

Гость (09:52:01 01-08-2023) Даааа, новости с запозданкой идут. Дисквалификацию уже давно... Т.е. официально признали "россиян" людьми третьего сорта. А какого к себе отношения ожидали люди, готовые выступать под позорным белым флагом?

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Гость

15:14:05 01-08-2023

Гость (10:09:16 01-08-2023) Т.е. официально признали "россиян" людьми третьего сорта. А ... Ну ты-то конечно не согласишься за нормальные деньги выступать под белым флагом. Солому будешь хавать, зато под триколором

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Гость

15:55:55 04-08-2023

Гость (10:09:16 01-08-2023) Т.е. официально признали "россиян" людьми третьего сорта. А ... Питух ты односортный

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забыл добавить

10:24:45 01-08-2023

Господи!? Благослови Америку!.. ЕБН ©

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Гость

10:48:36 01-08-2023

Иди сам и целуйся в дёсны с хохлами. А барнаулке нужно жить не по протоколу, а по совести.

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Гость

10:52:29 01-08-2023

Гость (10:48:36 01-08-2023) Иди сам и целуйся в дёсны с хохлами. А барнаулке нужно жить ... Ты, чудо, новость-то хоть прочитало?

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Гость

11:24:58 01-08-2023

Спациалист во всем. Везде свой след оставит... Но, только денег нет.

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Гость

15:08:06 01-08-2023

Зампред Совбеза заявил, что нарушать правила нельзя --- и ногой так, Топ!!!

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