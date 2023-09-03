Медведев рассказал, сколько контрактников приняли на службу с начала 2023 года
Часть из поступивших были в запасе, часть из них – добровольцы
03 сентября 2023, 13:32, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал о том, сколько человек поступило на военную службу по контракту с 1 января 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Медведева, согласно данным Минобороны, на службу по контракту приняли 280 тысяч человек. Отмечается, что часть из них – запасники, а еще часть – добровольцы.
10:45:44 04-09-2023
280 тысяч человек --- тогда уже можно отпустить тех, кто не хочет. Они будут укреплять тыл, они там специалисты