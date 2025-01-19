Медведев: нормализация отношений России и США затянется на десятилетия
Зампред Совбеза РФ оценил последствия решений Байдена
19 января 2025, 15:20, ИА Амител
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что последствия решений президента США Джо Байдена будут сказываться на отношениях России и Америки еще долго. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По мнению Медведева, текущее состояние отношений двух стран требует длительного времени для восстановления. Так, он подчеркнул, что "вредоносные закладки байденовских решений" еще долго будут накладывать те или иные последствия.
"Полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия", – заявил политик.
Ранее Дмитрий Медведев выразил сомнение в быстрых успехах избранного президента США Дональда Трампа в решении конфликта на Украине.
Он подчеркнул, что Трамп стремится "переделать мир" и создать собственную – "трамповскую" – политическую географию. Медведев назвал его идеи прожектерскими и нереальными.
15:56:12 19-01-2025
затянется на десятилетия --- да ну, можно за пару лет договориться
17:53:05 19-01-2025
Гость (15:56:12 19-01-2025) затянется на десятилетия --- да ну, можно за пару лет догово... Если обеим сторонам это нужно)
16:20:10 19-01-2025
Да никогда наши отношения не нормализуются!!!
Безумие - это делать каждый раз одно и то же, получать при этом одно и то же, и при этом думать что возможно когда-то получится другой результат!...
Не успокоятся они пока нас окончательно не развалят!!!... Все крестовые походы на нас... В первую мировую вовлекли... Вторую мировую профинансировать и развязали... Холодную (сменили тактику)... Сдерживание коммунизма... Отбрасывание коммунизма...
Они уже даже не скрывают что хотят что бы России на планете не было...!!!
А вот такие "руководители", которые мечтают, что когда подружатся со своим заклятым врагом... Вот они и тянут нас на дно!!!...
Почитайте для чего создавалось ЦРУ, НАТО... Почитайте всё что планировал запад в отношении нас, начиная с Ивана Грозного!!!...
Вас история точно ни чему не учит!...
17:16:43 19-01-2025
Гость (16:20:10 19-01-2025) Да никогда наши отношения не нормализуются!!!Безумие - э... вы в каком мире живете? БИЗНЕС - самое ценное для общества, он сразу же возобновится, как только перестанут стрелять. уже сейчас кучи брендов вернулись повсеместно. О дружбе речи и не было никогда и не будет, но торговля и все остальное расцветет вдесятеро . Ресурсы РФ же всегда будут лакомым куском загнивающей европы и жаднейшей сша, тут без иллюзий
18:01:46 19-01-2025
Гость (17:16:43 19-01-2025) вы в каком мире живете? БИЗНЕС - самое ценное для общества, ... Бизнес это самое губительное для общества!!!
Ваш бизнес, или капитализм, ещё ни к чему хорошему не привел!
На начальной стадии нового вида рабовладения под названием капитализм, он действительно принес человечеству что-то полезное, т.к. при своём становлении вынужден был заигрывать с обществом (о котором вы так печётесь)...
Но сегодня при монополизации всего подряд, т.е. при высшей стадии империализма, капитализм (империализм) приводит только к своему логическому концу - к войне!!!
Или это вы живёте в каком-то параллельном мире!? И не видите что происходит кругом!? И не только вокруг вас, а во всем мире в целом!?...
Страны убивают друг друга направо и налево...!
А этот сидит ждёт когда капиталисты между собой договорятся...!? Что бы простому народу стало легче жить!?...
Вы из какой сказки!? Сказочный герой!?
06:57:38 20-01-2025
Гость (17:16:43 19-01-2025) вы в каком мире живете? БИЗНЕС - самое ценное для общества, ... Гость. бренды, это для "элиты" которая умеет воровать, а большинству народной массы будет долгое время, только бы копыта не потерять.
17:19:09 19-01-2025
Гость (16:20:10 19-01-2025) Да никогда наши отношения не нормализуются!!!Безумие - э... Минусуйте!... Минусуйте...
Это по отношению к вам есть слова про наступание на одни и те же грабли!...
17:03:03 19-01-2025
здесь вопрос, как бы, что лично ДАМ понимает под нормализацией.
Периоды разные были.
в 90го по 2000ый страну сдавали, с 2000го по 14ый убаюкивали себя байками, что нас просто не понимают и нужно договариваться уступая.
а это не работает.
если мы, в серьез, решили играть во взрослой лиге, то единственной нормализацией может быть только построение отношений на паритетных началах, во всех смыслах этого.
не ждать кого изберут в сша, не искать, что там о нас, в третьесортной газете сказал отставной американский политик, и не бегать в оон чертить очередные красные линии.
когда выстроим свою экономику, и не будем оглядываться ни на кого, тогда и отношения начнут выстраиваться, на равных началах, а не так как было.
17:29:51 19-01-2025
17:03:03 19-01-2025
продолжу.
А если ДАМ отводит десятилетия на то, чтобы выстроить экономику без кривых данных Росстата, которые с реальностью ничего общего не имеют, без перекладывания вех перекосов и управленческих косяков на конечного потребителя, то лично я делаю вывод, что срок о десятилетиях - это просто ожидание, когда все само собой рассосется.
06:51:10 20-01-2025
Дал нам черт таких царей. - "Поправка Джексона — Вэника — поправка 1974 года к Закону о торговле США, ограничивающая торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека. Предложена конгрессменами Генри Джексоном и Чарльзом Вэником.
Поправка запрещает предоставлять режим наибольшего благоприятствования в торговле, государственные кредиты и кредитные гарантии странам, нарушающим или серьёзно ограничивающим права своих граждан на эмиграцию, а также другие права человека. Также поправка предусматривает применение в отношении товаров, импортируемых в США из стран с нерыночной экономикой, дискриминационных тарифов и сборов." Одна поправка столько крови попила у СССР и России, а здесь столько санкций, как никто другой насобирали, что ни одно столетие будем очищаться.
08:18:02 20-01-2025
Эксперты даже с противоположными мнениями сходятся, что Россия единственная страна в мире, которая может жить автономно, других таких стран в мире нет. Ни США, ни Китай не смогут. Но при автономии уровень жизни упадет в разы. Также упадет уровень технологий и в результате оружие сдерживания никого сдержать не сможет. Поэтому хоть как придется крутиться, договариваться
12:02:08 20-01-2025
Гость (08:18:02 20-01-2025) Эксперты даже с противоположными мнениями сходятся, что Росс... ну как то у СССР получалось жить автономно, и поэтому иметь собственное мнение по ситуации, и об СССР ноги не вытирали все кому не лень. В современном мире экономическая независимость страны равна ее политической независимости.
16:05:57 20-01-2025
Гость (12:02:08 20-01-2025) ну как то у СССР получалось жить автономно, и поэтому иметь ... В современном мире экономическая независимость страны равна ее политической независимости --- в современном мире полной экономической независимости ни у кого быть не может. Только у России и то при условии падения уровня жизни и постепенного технологического отставания, которое может привести к снижению оборонного потенциала. Даже СССР, который был почти в два раза больше России и по населению и по территории, и то не жил автономно, в его систему экономики был включен достаточно большой социалистический лагерь по всему миру. И этот лагерь не только кормили, но и использовали для экономики. И все равно падения цен на нефть СССР не выдержал. Кроме субъективных причин предательства властной элиты, которая очень похоже была куплена, были и объективные экономические причины распада СССР