Медведев: нормализация отношений России и США затянется на десятилетия

Зампред Совбеза РФ оценил последствия решений Байдена

19 января 2025, 15:20, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что последствия решений президента США Джо Байдена будут сказываться на отношениях России и Америки еще долго. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, текущее состояние отношений двух стран требует длительного времени для восстановления. Так, он подчеркнул, что "вредоносные закладки байденовских решений" еще долго будут накладывать те или иные последствия.

"Полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия", – заявил политик.

Ранее Дмитрий Медведев выразил сомнение в быстрых успехах избранного президента США Дональда Трампа в решении конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что Трамп стремится "переделать мир" и создать собственную – "трамповскую" – политическую географию. Медведев назвал его идеи прожектерскими и нереальными.