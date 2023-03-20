Ментос с колой. Чем занять ребёнка на каникулах в Барнауле

Секреты блогерства, YouTube-шоу, научные эксперименты и опыты – всё это предлагают школьникам в Центре детских инноваций "Некст"

20 марта 2023, 07:50, ИА Амител 4CQwVszH9pSXr7SQupT

Фото предоставлено центром "Некст"

Совсем скоро у школьников всей страны начнутся весенние каникулы. И перед родителями встанет вопрос: чем занять ребёнка. Ведь хочется чем-то заинтересовать и помочь найти занятие по душе. И желательно с пользой, без телевизора и гаджетов.

Отличный вариант, чтобы классно и интересно отдохнуть, – хобби-клуб "Городские каникулы" в Центре детских инноваций "Некст". С 27 по 31 марта 2023 года там пройдёт неделя городских каникул.

Тематика этой недели будет посвящена опытам, открытиям и блогерству. Она включает в себя множество ярких, полезных и развивающих занятий:

крутые арт-мастерские;

лазертаг;

занятия английским и робототехникой;

танцы;

суперинтересные опыты;

квесты и весёлые развлечения;

безграничное веселье и общение со сверстниками.

"Некст" обещает крутые и полезные развлечения, а также хип-хоповое настроение. Забронируйте место уже сейчас. Чтобы присоединиться, заполните заявку: https://www.next22.ru/kanik. Звоните по номеру: (3852) 390-833 и узнавайте подробности.

"Что будет, если смешать ментос с колой? На этой неделе школьники отправятся в лабораторию креатива, чтобы понять, как стать популярным научным блогером. Они узнают больше о способах раскрутки и продвижения. Колбочки, растворы, реакции подписчиков, просмотры и опыты с химическими веществами", – рассказали в Центре детских инноваций "Некст".

И предложили принять участие в грандиозном поп-ит пати. Ребят ждёт классное YouTube-шоу и создание блогерских подвесок. А ещё они смогут провести необычные научные эксперименты и стать частью самой крутой блогерской тусовки.

АНО "Центр детских инноваций NEXT"

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