Минимум шесть пляжей благоустроят в Алтайском крае за 64 млн рублей
Конкурс на получение грантов объявят уже в июне
16 мая 2023, 23:00, ИА Амител
Не менее шести организаций в 2023 году получат гранты на развитие пляжей. Как рассказал глава управления по развитию туризма Евгений Дешевых, всего на эти цели направят 64 млн рублей.
По его словам, ещё в 2022 году правительство России выдало Алтайскому краю деньги на развитие пляжей. Конкурс на получение грантов управление должно объявить уже в июне.
"Приоритет будет отдаваться пляжным территориям, ориентированным на отдых туристов. Надеемся получить заявки, в том числе от предпринимателей, работающих в степной части", – сказал Дешевых.
Он также отметил, что сегодня туристический пляжный отдых развивается в Яровом, Бурлинском, Кулундинском, Завьяловском, Романовском, Алтайском, Курьинском, Змеиногорском, Егорьевском районах.
Комментарии 0