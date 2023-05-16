Минимум шесть пляжей благоустроят в Алтайском крае за 64 млн рублей

Конкурс на получение грантов объявят уже в июне

16 мая 2023, 23:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Не менее шести организаций в 2023 году получат гранты на развитие пляжей. Как рассказал глава управления по развитию туризма Евгений Дешевых, всего на эти цели направят 64 млн рублей.

По его словам, ещё в 2022 году правительство России выдало Алтайскому краю деньги на развитие пляжей. Конкурс на получение грантов управление должно объявить уже в июне.

"Приоритет будет отдаваться пляжным территориям, ориентированным на отдых туристов. Надеемся получить заявки, в том числе от предпринимателей, работающих в степной части", – сказал Дешевых.

Он также отметил, что сегодня туристический пляжный отдых развивается в Яровом, Бурлинском, Кулундинском, Завьяловском, Романовском, Алтайском, Курьинском, Змеиногорском, Егорьевском районах.