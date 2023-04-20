Стало известно, когда начнётся купальный сезон в Барнауле в 2023 году

Власти Барнаула уже ищут подрядчика, который подготовит главный пляж Барнаула к купальному сезону

20 апреля 2023, 13:15, ИА Амител

Пляж на острове Помазкин в Барнауле / Фото: amic.ru

Купальный сезон в Барнауле, по предварительным данным, начнётся с 1 июня и продлится до 31 августа. Именно эти даты указаны на портале госзакупок в лоте о подготовке к лету городского пляжа на острове Помазкин.

На интернет-ресурсе сказано, что старт купального сезона в краевой столице запланирован на 1 июня 2023 года, а его окончание – на 31 августа 2023 года. Именно в этот период подрядчик должен будет обслуживать главный городской пляж на острове Помазкин.

Отметим, что даты вполне могут быть предварительными и пляжный сезон может начаться чуть позже, а закончиться – раньше. Так, в 2022 году пляжный сезон начался 10 июня и завершился 25 августа.

Тем временем администрация Центрального района Барнаула уже ищет подрядчика, который подготовит к началу купального сезона городской пляж на острове Помазкин и будет его обслуживать. За это готовы заплатить 780 тысяч рублей. Все работы фирма должна будет завершить до 31 августа 2023 года, а контракт будет действовать до 30 сентября 2023 года.