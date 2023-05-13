Минобороны призвало игнорировать электронные письма с "повестками"

В ведомстве рассказали, кто и с какой целью массово рассылает такие сообщения

13 мая 2023, 08:29, ИА Амител

Фото: amic.ru

Минобороны России рекомендовало игнорировать электронные письма с "повестками" с требованием прибыть в военкомат для уточнения данных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Там отметили, что такие фейковые сообщения массово рассылают украинские провокаторы с целью получения незаконного доступа к персональным данным россиян, а также для оказания на них информационно-психологического давления.

Также сообщениями на email злоумышленники распространяют вредоносные программы для хищения персональных данных.

В центре напомнили, что рассылка мобилизационных предписаний, повесток и иных документов для осуществления воинского учёта по электронной почте не предусмотрена законодательством РФ, а потому обращать внимания на такие письма не стоит.

11 апреля Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов и Минцифры заявляли, что закон не затронет текущий весенний призыв.

17 апреля военком Москвы Максим Локтев предупредил, что тестовая рассылка повесток через портал "Госуслуги" начнётся уже во время весеннего призыва. Вместе с тем в Минцифры отметили, что пока оснований для использования сервиса госуслуг с целью рассылки повесток нет.