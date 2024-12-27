Минпросвещения выступило против учебника ОБЖ, обвиняющего жертв насилия
Авторы учебника обвиняют жертв изнасилований в провокации
27 декабря 2024, 22:40, ИА Амител
Минпросвещения РФ заявило, что учебник ОБЖ для девятого класса, в котором девушки обвиняются в провокации мужчин, не включен в федеральный перечень и не может использоваться в школах. Об этом сообщает РИА Новости.
В учебнике утверждается, что большинство изнасилований происходят по вине самих жертв.
"Издание не может использоваться в школах", – сказали в министерстве.
Речь идет о книге С. Н. Вангородского, М. И. Кузнецова и В. Н. Латчука, выпущенной издательством "Дрофа". На учебник уже обращала внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Минпросвещения также уточнило, что с 1 сентября 2024 года ОБЖ был заменен новым предметом "Основы безопасности и защиты Родины", для которого готовится единый государственный учебник.
23:18:38 27-12-2024
Потери наступающей и обороняющейся стороны в чебнике ОБЖ не переписали ?
03:10:26 28-12-2024
Какой кошмар, что такие учебники в принципе существуют. Хорошо, что не прошли в школу. Ну ужас. Провоцируют сами женщины... Как такое написать можно было.
09:51:52 28-12-2024
Гость (03:10:26 28-12-2024) Какой кошмар, что такие учебники в принципе существуют. Хоро... да возможно такое
если девушка в 12 вечера в одних прозрачных шмотках и мини чтоб трусики видны идет по темным подворотням а потом кричит что ее изнасиловали это как расценивать а?
если девушка спит с парнем а потом ему предьявляет требование уплатить такую то сумму иначе заяву это как расценивать?
случаев вагон и часть спровоцированных имеет всегда место быть.
10:15:24 28-12-2024
Гость (09:51:52 28-12-2024) да возможно такоеесли девушка в 12 вечера в одних прозра... Расценивать как то, что ее изнасиловали. Видите ли, нормальный человек не будет вытаскивать из кармана у другого кошелек, даже если тот плохо лежит. Нормальный человек не будет насиловать другого, даже если другой идет по улице полностью раздетым. Насиловать нельзя никого. Ни ребенка, ни женщину, ни старика, ни мужчину. И даже животное нельзя. УК почему-то считает ровно так же. Но наши сограждане, как обычно, пытаются придумать ситуацию, когда будет можно и они при этом будут белыми и пушистыми.
11:29:42 28-12-2024
Гость (09:51:52 28-12-2024) да возможно такоеесли девушка в 12 вечера в одних прозра...
Это насколько надо оскотиниться, чтобы не контролировать свое поведение?
06:24:09 28-12-2024
Девиантное поведение жертвы. Не обязательно изнасилование.
08:43:09 28-12-2024
Гость (06:24:09 28-12-2024) Девиантное поведение жертвы. Не обязательно изнасилование....
А вот и автор учебника нашёлся!
08:51:06 28-12-2024
Гость (06:24:09 28-12-2024) Девиантное поведение жертвы. Не обязательно изнасилование.... «Многие конфликты и нападения происходят по вине самой жертвы, которая показывает всем своим видом, что она либо “созрела” (оказалась в неположенном месте в неположенное время), либо податлива (слишком легкодоступна), либо беззащитна (пьяна, напугана, возбуждена, слишком доверчива)» То есть испугана - все, сама виновата. Доверчива - можно насиловать, виновна. У них там учебник по виктимблеймингу что ли?
09:08:56 28-12-2024
Гость (06:24:09 28-12-2024) Девиантное поведение жертвы. Не обязательно изнасилование.... ну конечно жертва грабежа в подъезде сама виновата, что ее ограбили, не надо было в этом подъезде жить, правильно? Виноват всегда преступник, точка! Это преступник решает совершить преступление! Выбор жертвы осуществляется с точки зрения оказания сопротивления, ее состоянии (например, пьяный мужчина или женщина), слабая старушка или старик, ребенок, которые не смогут дать отпор и т.д. Были фотографии с выставки одежды жертв изнасилований, вся одежда была обыкновенной, не вызывающей, от спортивных штанов и футболок до домашнего безразмерного халата. Все эти разговоры про провокации со стороны жертвы есть оправдание действий преступника!!!