Минпросвещения выступило против учебника ОБЖ, обвиняющего жертв насилия

Авторы учебника обвиняют жертв изнасилований в провокации

27 декабря 2024, 22:40, ИА Амител

Страницы книги / Фото: unsplash.com

Минпросвещения РФ заявило, что учебник ОБЖ для девятого класса, в котором девушки обвиняются в провокации мужчин, не включен в федеральный перечень и не может использоваться в школах. Об этом сообщает РИА Новости.

В учебнике утверждается, что большинство изнасилований происходят по вине самих жертв.

"Издание не может использоваться в школах", – сказали в министерстве.

Речь идет о книге С. Н. Вангородского, М. И. Кузнецова и В. Н. Латчука, выпущенной издательством "Дрофа". На учебник уже обращала внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Минпросвещения также уточнило, что с 1 сентября 2024 года ОБЖ был заменен новым предметом "Основы безопасности и защиты Родины", для которого готовится единый государственный учебник.