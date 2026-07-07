Минстрой Алтайского края предлагает ужесточить правила для зарядных станций электромобилей

Нормативы обяжут девелоперов оборудовать часть парковок "быстрыми" и "медленными" станциями

07 июля 2026, 09:44, ИА Амител

Машина на парковке / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Минстрой Алтайского края вынес на обсуждение проект обновленных региональных нормативов градостроительного проектирования. Одно из ключевых нововведений — обязательное оборудование парковок зарядными устройствами для электромобилей. Об этом пишет "Толк" со ссылкой на депутата АКЗС Ксению Белоусову.

Сейчас установка зарядных станций на паркингах — инициатива застройщика, и встречается она преимущественно в барнаульских жилых комплексах высокого класса с подземными стоянками. Если документ утвердят, требование станет обязательным: в составе проекта нужно будет предусмотреть зарядные станции для 5% машино‑мест.

«При этом для жилых домов 10% из этих станций должны быть "быстрыми", а 90% — "медленными". Для объектов нежилой застройки соотношение иное: 40% "быстрых" и 60% "медленных" станций. Правило распространится на жилые комплексы всех категорий», — говорится в публикации.

Как уточнила Ксения Белоусова, исключений для стандартного жилья в документе не предусмотрено — нормативы не будут действовать только в сельских и малых городских населенных пунктах. Помимо этого, проект предлагает скорректировать подход к расчету парковочного пространства: из нормативов планируют исключить понятие "временные машино‑места", оставив только "постоянные машино‑места".

Кроме того, в документе прописаны новые требования к обеспеченности территорий социальными учреждениями, инженерными сетями, а также к озеленению и благоустройству. Сейчас проект размещен для оценки регулирующего воздействия. Все заинтересованные стороны могут направить свои предложения и замечания до 15 июля.