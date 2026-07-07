Минстрой Алтайского края предлагает ужесточить правила для зарядных станций электромобилей
Нормативы обяжут девелоперов оборудовать часть парковок "быстрыми" и "медленными" станциями
07 июля 2026, 09:44, ИА Амител
Минстрой Алтайского края вынес на обсуждение проект обновленных региональных нормативов градостроительного проектирования. Одно из ключевых нововведений — обязательное оборудование парковок зарядными устройствами для электромобилей. Об этом пишет "Толк" со ссылкой на депутата АКЗС Ксению Белоусову.
Сейчас установка зарядных станций на паркингах — инициатива застройщика, и встречается она преимущественно в барнаульских жилых комплексах высокого класса с подземными стоянками. Если документ утвердят, требование станет обязательным: в составе проекта нужно будет предусмотреть зарядные станции для 5% машино‑мест.
«При этом для жилых домов 10% из этих станций должны быть "быстрыми", а 90% — "медленными". Для объектов нежилой застройки соотношение иное: 40% "быстрых" и 60% "медленных" станций. Правило распространится на жилые комплексы всех категорий», — говорится в публикации.
Как уточнила Ксения Белоусова, исключений для стандартного жилья в документе не предусмотрено — нормативы не будут действовать только в сельских и малых городских населенных пунктах. Помимо этого, проект предлагает скорректировать подход к расчету парковочного пространства: из нормативов планируют исключить понятие "временные машино‑места", оставив только "постоянные машино‑места".
Кроме того, в документе прописаны новые требования к обеспеченности территорий социальными учреждениями, инженерными сетями, а также к озеленению и благоустройству. Сейчас проект размещен для оценки регулирующего воздействия. Все заинтересованные стороны могут направить свои предложения и замечания до 15 июля.
09:49:50 07-07-2026
Ещё для бесплатных авиа такси нужно предоставить площади!
09:55:19 07-07-2026
вчера только с коллегами об этом терли - вовремя и к месту такая инициатива
10:03:56 07-07-2026
А почему нельзя сделать так, чтобы у каждого машино-места был доступ к зарядке — проложить проводку, сделать на определённом расстоянии столбики, к которым можно подключиться с любого машино-места?
10:10:45 07-07-2026
Гость (10:03:56 07-07-2026) А почему нельзя сделать так, чтобы у каждого машино-места бы... Потому что оголенные провода экономисты и прочие гении будут прокладывать до машины по лужам!
10:15:11 07-07-2026
Екх (10:10:45 07-07-2026) Потому что оголенные провода экономисты и прочие гении будут... воздушек по деревьям - пруд пруди
10:09:26 07-07-2026
О первая нормальная инициатива за последнее время!
10:16:08 07-07-2026
Екх (10:09:26 07-07-2026) О первая нормальная инициатива за последнее время!... у нас ребята настроились на гибриды и электрички.
вот, предупреждают таких хитреньких.
12:15:39 07-07-2026
Мусик (10:16:08 07-07-2026) у нас ребята настроились на гибриды и электрички. вот, п... Давно езжу на гибриде.
Ранее "газ в пол", средний расход был около 5.. 5,5 л.
Сейчас езжу спокойнее, расход около 3,6 .. 4 л стал
11:12:41 07-07-2026
А как вообще собираются тушить электрички в подземных паркингах?
14:22:07 07-07-2026
Гость (11:12:41 07-07-2026) А как вообще собираются тушить электрички в подземных паркин... для этого ввели новый документ С 1 июня в России начал действовать обновленный свод правил «Системы противопожарной защиты. Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности».