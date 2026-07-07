Власти Барнаула по суду требуют от подрядчика исправить дефекты моста на улице Челюскинцев

Комитет по дорожному хозяйству подал иск к Барнаульскому ДСУ № 4

07 июля 2026, 14:39, ИА Амител

Мост через Барнаулку / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула подал иск в Арбитражный суд Алтайского края к Барнаульскому ДСУ № 4 — подрядчику, выполнявшему реконструкцию моста на улице Челюскинцев. Как пишет "Банкфакс", заявление приняли в производство.

В иске комитет настаивает на устранении дефектов: подрядчику предстоит исправить недостатки асфальтового покрытия и восстановить швы. Сделать это нужно в течение трех месяцев после того, как судебное решение вступит в законную силу.

Городские власти добиваются назначения санкций. Они просят суд обязать ДСУ выплачивать по 100 тысяч рублей судебной неустойки за каждый месяц просрочки. Предварительное заседание по делу запланировано на 29 июля.

Ранее amic.ru писал, что горожане в соцсетях бьют тревогу из-за ухудшения состояния дорожного полотна на мосту на улице Челюскинцев: на проезжей части появились большие сквозные трещины и дыры. Из-за повреждений водители вынуждены снижать скорость, что затрудняет движение на участке.

Напомним, реконструкция моста велась по контракту, заключенному в 2020 году. Его стоимость превысила 88,6 млн рублей, а движение по объекту запустили в ноябре 2021-го.