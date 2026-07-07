Власти Барнаула по суду требуют от подрядчика исправить дефекты моста на улице Челюскинцев
Комитет по дорожному хозяйству подал иск к Барнаульскому ДСУ № 4
07 июля 2026, 14:39, ИА Амител
Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула подал иск в Арбитражный суд Алтайского края к Барнаульскому ДСУ № 4 — подрядчику, выполнявшему реконструкцию моста на улице Челюскинцев. Как пишет "Банкфакс", заявление приняли в производство.
В иске комитет настаивает на устранении дефектов: подрядчику предстоит исправить недостатки асфальтового покрытия и восстановить швы. Сделать это нужно в течение трех месяцев после того, как судебное решение вступит в законную силу.
Городские власти добиваются назначения санкций. Они просят суд обязать ДСУ выплачивать по 100 тысяч рублей судебной неустойки за каждый месяц просрочки. Предварительное заседание по делу запланировано на 29 июля.
Ранее amic.ru писал, что горожане в соцсетях бьют тревогу из-за ухудшения состояния дорожного полотна на мосту на улице Челюскинцев: на проезжей части появились большие сквозные трещины и дыры. Из-за повреждений водители вынуждены снижать скорость, что затрудняет движение на участке.
Напомним, реконструкция моста велась по контракту, заключенному в 2020 году. Его стоимость превысила 88,6 млн рублей, а движение по объекту запустили в ноябре 2021-го.
15:02:51 07-07-2026
чё там какой срок гарантии то был?
ямы надо заделывать СЕЙЧАС а не через месяцы судебных тяжб.
15:12:25 07-07-2026
А почему ни Прокуратура, ни СК не подают иск к Комитету по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула из-за появления в Барнауле в 21 веке этого НЕДОМОСТА?
17:34:23 07-07-2026
Гость (15:12:25 07-07-2026) А почему ни Прокуратура, ни СК не подают иск к Комитету по д... Его надо расширять, а не ремонтировать!
15:16:16 07-07-2026
А нынче все так строят - и эти не исключение...
А там - в судах можно бодаться годами, а там и собственник сменится, и мост к тому времени развалится...
15:26:09 07-07-2026
Я думал, что опять суровая зима виновата! Заодно мост на Ленина проверьте, 2.5 года в эксплуатации, уже все стыки пора ремонтировать.
16:48:25 07-07-2026
Что же за Павловский тракт патаю не предъявят, на следующий же год после ремонта ямы