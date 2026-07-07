На алтайских "Шермициях" покажут казачье оружие, снаряжение и боевые приемы

Гости увидят зрелищные испытания: рубку, фланкировку, метание ножей

07 июля 2026, 14:21, ИА Амител

IX Международные казачьи игры "Шермиции на Сибирской земле" / Фото: Дмитрий Вейн

11 июля в Заринске Алтайского края, на площадке спортхаба "Драйв" (ул. Партсъезда, 8), состоятся IX Международные казачьи игры "Шермиции на Сибирской земле". Это яркое событие объединит спорт, традиции и искусство — гости увидят не только зрелищные состязания, но и познакомятся с историей казачества.

В программе — традиционные казачьи испытания: рубка лозы и папахи в пешем строю, виртуозная фланкировка, метание ножей. Дополнит спортивную часть насыщенная музыкальная программа. Особое место займет выставка, где представят образцы исторического казачьего оружия и снаряжения — можно будет в деталях рассмотреть предметы, которыми пользовались казаки в прошлом.

Само слово "шермиции" означает "домашние игры": раньше такие состязания устраивали в честь праздников или возвращения казаков из похода. При всей зрелищности они несли и практическую функцию — позволяли оттачивать боевые приемы, проверять выучку и укреплять воинский дух.

Сегодня шермиции — важная часть культурного наследия: они помогают передавать традиции новым поколениям. Праздник собирает людей разных национальностей — это отличная возможность узнать больше о казачьей культуре и укрепить взаимопонимание между народами.

История игр началась в 2016 году в Заринском районе. Место выбрано не случайно: берега реки Чумыш когда‑то стали домом для первых казачьих поселений. С тех пор масштаб мероприятия постоянно растет. Рекордными стали шермиции 2025 года в селе Советском Советского района. В них приняли участие более 300 человек, в том числе гости из Республики Казахстан, а зрителями стали порядка 900 человек.