Минтруд разработал меры поддержки для сотрудников с семьями
В их числе гибкий график, оплата такси, помощь с ипотекой и содействие в обучении детей
29 ноября 2024, 13:30, ИА Амител
Семья / Фото: unsplash.com / Liv Bruce
Минтруд совместно с Федерацией независимых профсоюзов России и Российским союзом промышленников и предпринимателей разработал рекомендации по поддержке сотрудников, у которых есть семьи. Об этом сообщает РБК.
"29 ноября документ, как ожидается, одобрит Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений", – подчеркнули в газете.
Всего в документе перечислено более 60 вариантов мер поддержки, среди которых:
- гибкий график для работников с детьми;
- оплата такси для беременных сотрудниц;
- помощь с ипотекой;
- создание корпоративных яслей;
- содействие в обучении детей.
Рекомендации составили на основе масштабного опроса предприятий об уже применяемых мерах поддержки.
13:50:14 29-11-2024
Рекомендации... Это главное слово.
14:16:09 29-11-2024
Ага) прям разбегутся они выполнять эти рекомендации) Работодателю проще вообще не брать на работу женщин с детьми до 14 лет, пока паспорт не получат.
14:24:46 29-11-2024
Гость (14:16:09 29-11-2024) Ага) прям разбегутся они выполнять эти рекомендации) Работод... Не брать, ага. И кто ж работать-то будет?) Мужчины не идут на те работы, где трудятся женщины. Зп не та, и т.д.
15:08:21 29-11-2024
Гость (14:24:46 29-11-2024) Не брать, ага. И кто ж работать-то будет?) Мужчины не идут н... будут брать незамужних и бездетных. остальные- мимо.
15:52:53 29-11-2024
Элен без ребят (15:08:21 29-11-2024) будут брать незамужних и бездетных. остальные- мимо.... Что мешает незамужней выйти замуж и родить, а замужней без детей просто родить? Тут везде вилы - нет детей, так родит и уйдет в декрет, есть дети - будет на больничные ходить. А когда дети подрастут, будет слишком старой, работодателю молодые нужны) Нет, носом крутить работодатель, конечно, может. Вот только кто пойдет работать, например, нянечкой в детский сад?
15:00:37 29-11-2024
беременным на работе не место . ни в каком триместре . издевательство над сотрудником и нервы работодателю. спросите у любой мамаши которая прошла этот путь.
15:07:34 29-11-2024
эти меры закончатся тем, что женщин вообще перестанут принимать на работу.
сейчас-то, при прочих равных, всегда выберут мужчину, а если добавить к резюме весь список, включая ипотеку, то ответ лежит на поверхности- гражданка пойдет на кухню борщи варить. а в промежутках-подъезды.
15:14:04 29-11-2024
гибкий график для работников с детьми - а так ВСЕ с детьми. кто будет в конце концов работать