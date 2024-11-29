Минтруд разработал меры поддержки для сотрудников с семьями

В их числе гибкий график, оплата такси, помощь с ипотекой и содействие в обучении детей

29 ноября 2024, 13:30, ИА Амител

Семья / Фото: unsplash.com / Liv Bruce

Минтруд совместно с Федерацией независимых профсоюзов России и Российским союзом промышленников и предпринимателей разработал рекомендации по поддержке сотрудников, у которых есть семьи. Об этом сообщает РБК.

"29 ноября документ, как ожидается, одобрит Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений", – подчеркнули в газете.

Всего в документе перечислено более 60 вариантов мер поддержки, среди которых:

гибкий график для работников с детьми;

оплата такси для беременных сотрудниц;

помощь с ипотекой;

создание корпоративных яслей;

содействие в обучении детей.

Рекомендации составили на основе масштабного опроса предприятий об уже применяемых мерах поддержки.