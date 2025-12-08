Минздрав одобрил предложение размещать на бутылках с алкоголем данные о смертях и болезнях

В ведомстве подчеркнули, что информация должна быть достоверной, а цифры — отражать реальный масштаб проблемы

08 декабря 2025, 08:45, ИА Амител

Мужчина приклеивает этикетку на бутылку / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Минздрав России поддержал предложение депутатов от фракции "Новые люди" о размещении на бутылках с алкоголем статистики о ежегодном количестве смертей, болезней и увольнений, связанных с его употреблением. Ведомство отметило, что подобные меры способствуют укреплению общественного здоровья и снижению потребления алкоголя, пишет РИА Новости.

В ответе министерства, однако, указывается, что простая цифра смертности может преуменьшить реальное "алкогольное бремя" и ввести потребителей в заблуждение относительно масштаба проблемы. Поэтому внедрение такой маркировки возможно только при условии обеспечения достоверности, полноты и сопоставимости статистических данных.

Инициатива была направлена министру здравоохранения Михаилу Мурашко вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым.

Минздрав подтвердил готовность к диалогу по разработке конкретных мер информирования населения о рисках, связанных с употреблением алкоголя.