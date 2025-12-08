НОВОСТИОбщество

Минздрав одобрил предложение размещать на бутылках с алкоголем данные о смертях и болезнях

В ведомстве подчеркнули, что информация должна быть достоверной, а цифры — отражать реальный масштаб проблемы

08 декабря 2025, 08:45, ИА Амител

Мужчина приклеивает этикетку на бутылку / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Минздрав России поддержал предложение депутатов от фракции "Новые люди" о размещении на бутылках с алкоголем статистики о ежегодном количестве смертей, болезней и увольнений, связанных с его употреблением. Ведомство отметило, что подобные меры способствуют укреплению общественного здоровья и снижению потребления алкоголя, пишет РИА Новости.

В ответе министерства, однако, указывается, что простая цифра смертности может преуменьшить реальное "алкогольное бремя" и ввести потребителей в заблуждение относительно масштаба проблемы. Поэтому внедрение такой маркировки возможно только при условии обеспечения достоверности, полноты и сопоставимости статистических данных.

Инициатива была направлена министру здравоохранения Михаилу Мурашко вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым.

Минздрав подтвердил готовность к диалогу по разработке конкретных мер информирования населения о рисках, связанных с употреблением алкоголя.

Комментарии 11

Avatar Picture
гость

09:12:29 08-12-2025

всё это полумеры, видимость борьбы за здоровый образ жизни. С алкоголем нужно радикально бороться, как и с алкоголиками

Avatar Picture
Шинник

09:20:46 08-12-2025

и на автомобилях (желательно гвоздём) указывайте об опасности данного вида транспорта !!!

Avatar Picture
Гость

10:47:58 08-12-2025

Шинник (09:20:46 08-12-2025) и на автомобилях (желательно гвоздём) указывайте об опасност... Вот только на самолетах не надо!!!!

Avatar Picture
Гость

09:44:04 08-12-2025

зачем?
многие бросили курить от картинок на пачках?
нет

Avatar Picture
Гость

09:48:02 08-12-2025

Сотрудников Минздрава нужно каждый день проверять на наличие алкоголя в крови, и в случае обнаружения тут же выгонять на улицу. Проверять должны независимые органы, которым выплачивать премию из бюджета за каждого пойманного чиновшика подшофе.

Avatar Picture
Гость

10:06:53 08-12-2025

Лучше на колбасе пишите что в ней мяса нет

Avatar Picture
Гость

10:58:49 08-12-2025

Пусть лучше разместят на шоколаде, конфетах, лимонаде. От них больше вреда.

Avatar Picture
Гость

11:43:30 08-12-2025

Гость (10:58:49 08-12-2025) Пусть лучше разместят на шоколаде, конфетах, лимонаде. От ни... И на булках! Такими темпами пожирания населением сладкого и мучного, скоо в автобус человек 20 только смогут зайти😜

Avatar Picture
Иванна

12:00:02 08-12-2025

А на квитанциях на оплату ЖКУ что тогда размещать будут? Предупреждение про инфаркт?

Avatar Picture
Гость

16:11:35 08-12-2025

"Поэтому внедрение такой маркировки возможно только при условии обеспечения достоверности, полноты и сопоставимости статистических данных."----------- Статистические данные под большим секретом. Когда не заешь, то думаешь, что все государства живут хуже нашего. Тут и пропаганды не надо.

Avatar Picture
Гость

17:52:52 08-12-2025

Прям так и вижу, как граждане прежде, чем открыть бутылку сидят, внимательно читают этикетку, ужасаются и идут выливать содержимое бутылки в унитаз!

