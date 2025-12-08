Минздрав одобрил предложение размещать на бутылках с алкоголем данные о смертях и болезнях
В ведомстве подчеркнули, что информация должна быть достоверной, а цифры — отражать реальный масштаб проблемы
08 декабря 2025, 08:45, ИА Амител
Минздрав России поддержал предложение депутатов от фракции "Новые люди" о размещении на бутылках с алкоголем статистики о ежегодном количестве смертей, болезней и увольнений, связанных с его употреблением. Ведомство отметило, что подобные меры способствуют укреплению общественного здоровья и снижению потребления алкоголя, пишет РИА Новости.
В ответе министерства, однако, указывается, что простая цифра смертности может преуменьшить реальное "алкогольное бремя" и ввести потребителей в заблуждение относительно масштаба проблемы. Поэтому внедрение такой маркировки возможно только при условии обеспечения достоверности, полноты и сопоставимости статистических данных.
Инициатива была направлена министру здравоохранения Михаилу Мурашко вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым.
Минздрав подтвердил готовность к диалогу по разработке конкретных мер информирования населения о рисках, связанных с употреблением алкоголя.
09:12:29 08-12-2025
всё это полумеры, видимость борьбы за здоровый образ жизни. С алкоголем нужно радикально бороться, как и с алкоголиками
09:20:46 08-12-2025
и на автомобилях (желательно гвоздём) указывайте об опасности данного вида транспорта !!!
10:47:58 08-12-2025
Шинник (09:20:46 08-12-2025) и на автомобилях (желательно гвоздём) указывайте об опасност... Вот только на самолетах не надо!!!!
09:44:04 08-12-2025
зачем?
многие бросили курить от картинок на пачках?
нет
09:48:02 08-12-2025
Сотрудников Минздрава нужно каждый день проверять на наличие алкоголя в крови, и в случае обнаружения тут же выгонять на улицу. Проверять должны независимые органы, которым выплачивать премию из бюджета за каждого пойманного чиновшика подшофе.
10:06:53 08-12-2025
Лучше на колбасе пишите что в ней мяса нет
10:58:49 08-12-2025
Пусть лучше разместят на шоколаде, конфетах, лимонаде. От них больше вреда.
11:43:30 08-12-2025
Гость (10:58:49 08-12-2025) Пусть лучше разместят на шоколаде, конфетах, лимонаде. От ни... И на булках! Такими темпами пожирания населением сладкого и мучного, скоо в автобус человек 20 только смогут зайти😜
12:00:02 08-12-2025
А на квитанциях на оплату ЖКУ что тогда размещать будут? Предупреждение про инфаркт?
16:11:35 08-12-2025
"Поэтому внедрение такой маркировки возможно только при условии обеспечения достоверности, полноты и сопоставимости статистических данных."----------- Статистические данные под большим секретом. Когда не заешь, то думаешь, что все государства живут хуже нашего. Тут и пропаганды не надо.
17:52:52 08-12-2025
Прям так и вижу, как граждане прежде, чем открыть бутылку сидят, внимательно читают этикетку, ужасаются и идут выливать содержимое бутылки в унитаз!