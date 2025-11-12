В Госдуме предложили размещать "страшные" надписи на бутылках с алкоголем

Введение таких надписей может заставить россиян более ответственно относиться к употреблению спиртного

12 ноября 2025, 12:14, ИА Амител

Приклеивает этикетку на бутылку / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Госдуме предложили размещать на бутылках с алкоголем статистику смертей и болезней, связанных с его употреблением. С такой инициативой выступили депутаты от партии "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым – обращение направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко, пишет РИА Новости.

Парламентарии считают, что на этикетках должна появиться информация о числе ежегодных смертей, увольнений и заболеваний, вызванных употреблением спиртного. По задумке авторов, предупреждения должны быть оформлены по аналогии с антирекламой на пачках сигарет – с фотографиями и шокирующими фактами.

Сейчас, отмечают депутаты, на упаковке алкогольной продукции нет наглядных предупреждений о вреде для здоровья, хотя распространенность связанных с алкоголем болезней остается высокой. Введение таких надписей, по мнению авторов инициативы, может заставить россиян более ответственно относиться к употреблению спиртного и станет важным элементом профилактики алкогольной зависимости.

Ранее сообщалось, что депутаты сразу нескольких регионов Центрального федерального округа поддержали федеральный законопроект, ужесточающий возрастные ограничения на продажу алкоголя. Согласно инициативе Минздрава, покупать спиртные напитки можно будет только с 21 года.