В Госдуме предложили размещать "страшные" надписи на бутылках с алкоголем

Введение таких надписей может заставить россиян более ответственно относиться к употреблению спиртного

12 ноября 2025, 12:14, ИА Амител

Приклеивает этикетку на бутылку / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Приклеивает этикетку на бутылку / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Госдуме предложили размещать на бутылках с алкоголем статистику смертей и болезней, связанных с его употреблением. С такой инициативой выступили депутаты от партии "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым – обращение направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко, пишет РИА Новости.

Парламентарии считают, что на этикетках должна появиться информация о числе ежегодных смертей, увольнений и заболеваний, вызванных употреблением спиртного. По задумке авторов, предупреждения должны быть оформлены по аналогии с антирекламой на пачках сигарет – с фотографиями и шокирующими фактами.

Сейчас, отмечают депутаты, на упаковке алкогольной продукции нет наглядных предупреждений о вреде для здоровья, хотя распространенность связанных с алкоголем болезней остается высокой. Введение таких надписей, по мнению авторов инициативы, может заставить россиян более ответственно относиться к употреблению спиртного и станет важным элементом профилактики алкогольной зависимости.

Ранее сообщалось, что депутаты сразу нескольких регионов Центрального федерального округа поддержали федеральный законопроект, ужесточающий возрастные ограничения на продажу алкоголя. Согласно инициативе Минздрава, покупать спиртные напитки можно будет только с 21 года.

Бокал / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Это право человека. Власти Алтая поспорили о полном запрете продажи алкоголя в выходные

Глава Республики Алтай отметил, что меры должны быть соразмерными, а не избыточными
Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

12:30:44 12-11-2025

и шрифт брайля не забудьте

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

12:31:36 12-11-2025

Господи, вразуми их, законами нормальными не когда заниматься, инициативы выдвигают. У них, что соц соревнование по этому виду спорта или всё таки осень даёт знать..?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:35:35 12-11-2025

ВВП (12:31:36 12-11-2025) Господи, вразуми их, законами нормальными не когда заниматьс... дискредитируют парламент, готовят общественное мнение к его роспуску. жаль, конституция не предусматривает досрочный роспуск парламента за некомпетентность.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

12:42:28 12-11-2025

А на бутылках с самогоном что вы будете "размещать"?
😁

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:33 12-11-2025

госпадя.... займите уже этих ребятишек чем то дельным. Ну одна инициатива глупее другой....

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

13:03:52 12-11-2025

Гость (12:45:33 12-11-2025) госпадя.... займите уже этих ребятишек чем то дельным. Ну од... Это и есть важное дело) Если думать на лбу морщины появляются

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:18:27 12-11-2025

А портреты голиковой и набибулиной не пробовали на бутылках печатать?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:21:50 12-11-2025

Гость (13:18:27 12-11-2025) А портреты голиковой и набибулиной не пробовали на бутылках ... Сейчас куча извращенцев... Все партии выкупят..

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:53:52 12-11-2025

Гость (13:18:27 12-11-2025) А портреты голиковой и набибулиной не пробовали на бутылках ... главое в фамилиях не сделать оЧепятки, а то опять суды начнутся)))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:49:16 12-11-2025

Алкоголь употребляет только конченая алкашня.
Нужно всех проверять постоянно на употребление и в случае "да" - в зиндан на полгода и штраф 2млн.р., потому что алкоголь это вид бытовой наркомании.
Нормальные люди алкоголь не употребляют.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:02 12-11-2025

Гость (13:49:16 12-11-2025) Алкоголь употребляет только конченая алкашня.Нужно всех ... На кокаин денег нет.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:49:22 12-11-2025

У себя на груди значок разместите: приносим вред простым людям

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

15:12:21 12-11-2025

Кого- то напугала этикетка с белочкой, которая пришла? Или банка "чёрная смерть" из 90х?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

21:35:38 12-11-2025

Всё это инфошум. Нужные законы принимаются в тишине.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:28:51 13-11-2025

А все любители выпить сначала очень внимательно изучают надписи на этикетках, задумываются о своем житье, а уж только потом пить начинают.. или не пить

  1 Нравится
Ответить
