В Госдуме предложили размещать "страшные" надписи на бутылках с алкоголем
Введение таких надписей может заставить россиян более ответственно относиться к употреблению спиртного
12 ноября 2025, 12:14, ИА Амител
В Госдуме предложили размещать на бутылках с алкоголем статистику смертей и болезней, связанных с его употреблением. С такой инициативой выступили депутаты от партии "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым – обращение направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко, пишет РИА Новости.
Парламентарии считают, что на этикетках должна появиться информация о числе ежегодных смертей, увольнений и заболеваний, вызванных употреблением спиртного. По задумке авторов, предупреждения должны быть оформлены по аналогии с антирекламой на пачках сигарет – с фотографиями и шокирующими фактами.
Сейчас, отмечают депутаты, на упаковке алкогольной продукции нет наглядных предупреждений о вреде для здоровья, хотя распространенность связанных с алкоголем болезней остается высокой. Введение таких надписей, по мнению авторов инициативы, может заставить россиян более ответственно относиться к употреблению спиртного и станет важным элементом профилактики алкогольной зависимости.
Ранее сообщалось, что депутаты сразу нескольких регионов Центрального федерального округа поддержали федеральный законопроект, ужесточающий возрастные ограничения на продажу алкоголя. Согласно инициативе Минздрава, покупать спиртные напитки можно будет только с 21 года.
12:30:44 12-11-2025
и шрифт брайля не забудьте
12:31:36 12-11-2025
Господи, вразуми их, законами нормальными не когда заниматься, инициативы выдвигают. У них, что соц соревнование по этому виду спорта или всё таки осень даёт знать..?
13:35:35 12-11-2025
ВВП (12:31:36 12-11-2025) Господи, вразуми их, законами нормальными не когда заниматьс... дискредитируют парламент, готовят общественное мнение к его роспуску. жаль, конституция не предусматривает досрочный роспуск парламента за некомпетентность.
12:42:28 12-11-2025
А на бутылках с самогоном что вы будете "размещать"?
😁
12:45:33 12-11-2025
госпадя.... займите уже этих ребятишек чем то дельным. Ну одна инициатива глупее другой....
13:03:52 12-11-2025
Гость (12:45:33 12-11-2025) госпадя.... займите уже этих ребятишек чем то дельным. Ну од... Это и есть важное дело) Если думать на лбу морщины появляются
13:18:27 12-11-2025
А портреты голиковой и набибулиной не пробовали на бутылках печатать?
13:21:50 12-11-2025
Гость (13:18:27 12-11-2025) А портреты голиковой и набибулиной не пробовали на бутылках ... Сейчас куча извращенцев... Все партии выкупят..
13:53:52 12-11-2025
Гость (13:18:27 12-11-2025) А портреты голиковой и набибулиной не пробовали на бутылках ... главое в фамилиях не сделать оЧепятки, а то опять суды начнутся)))
13:49:16 12-11-2025
Алкоголь употребляет только конченая алкашня.
Нужно всех проверять постоянно на употребление и в случае "да" - в зиндан на полгода и штраф 2млн.р., потому что алкоголь это вид бытовой наркомании.
Нормальные люди алкоголь не употребляют.
14:13:02 12-11-2025
Гость (13:49:16 12-11-2025) Алкоголь употребляет только конченая алкашня.Нужно всех ... На кокаин денег нет.
13:49:22 12-11-2025
У себя на груди значок разместите: приносим вред простым людям
15:12:21 12-11-2025
Кого- то напугала этикетка с белочкой, которая пришла? Или банка "чёрная смерть" из 90х?
21:35:38 12-11-2025
Всё это инфошум. Нужные законы принимаются в тишине.
02:28:51 13-11-2025
А все любители выпить сначала очень внимательно изучают надписи на этикетках, задумываются о своем житье, а уж только потом пить начинают.. или не пить