Какими были уроки НВП? Личный опыт советского школьника

В школу я пошёл в 1980 году, тогда учились 10 лет и уроки НВП проводили только в двух последних классах. Но военная подготовка у советских школьников начиналась значительно раньше, всё зависело от школы: от активности её пионервожатых и военруков (военный руководитель — преподаватель начальной военной подготовки).

Как советских школьников военизировали до уроков НВП

Пионерская организация отчасти тоже была военизированной структурой, у её членов имелась не только своя форма, но и звания (звеньевой, член совета отряда, председатель совета отряда и так далее), знаки отличия (на рукаве носилась нашивка с определённым количеством и размером звёзд, соответствующих званию), значки, собственный салют рукой при приветствии и даже своё военное движение — «Зарница».

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На различные мероприятия дети учились ходить строем, умели маршировать, выполнять команды типа «равняйсь, смирно», чётко поворачиваться направо, налево и кругом. А так как и октябрята были будущими пионерами и патронировались пионерской организацией, то и их касались все эти военные темы.

Частью «Зарницы» был смотр песни и строя — показательные выступления по шагистике. Школьники на нём показывали то, как научились ходить строем, выполнять команды, рассчитываться на первый-второй, строиться в шеренги, поворачиваться, петь строевые песни на ходу, сдавать рапорт, говорить речовки и громко хором поизносить девиз.

Естественно, перед смотром шли усиленные тренировки. Да и на всяких пионерских и октябрятских мероприятиях, например на каком-нибудь торжественном сборе пионерской дружины, тоже повторялись подобные военизированные ритуалы. Там ещё нужно было торжественно вносить знамя, торжественно на него равняться. Там же звучали практически военные сигналы горнов, а барабанщики, можно сказать, по-военному, но на свой пионерский манер, отбивали ритм.

В этом смотре уже участвовали ребята и из младших классов. Для этого мероприятия родители шили малышам специальную форму. Нам уже в первом классе пошили красные пилотки с кисточками, как у испанских республиканцев 30-х годов. В них мы и маршировали. А потом в них же и фотографировались на общих снимках класса.

Похожие же военизированные ритуалы с построениями, маршами, речовками и горнами с барабанами использовались и в пионерских лагерях.

Так что строевая подготовка у советских школьников оттачивалась с самого начала ещё до уроков НВП. Повторюсь, усердие, с которым она прививалась, зависело от того, как к этому относилось руководство и пионервожатые конкретной школы.

Автоматы, перевязки, атаки

Отдельно надо упомянуть саму «Зарницу». В «Зарницу» уже играли только пионеры, максимального уровня эта игра достигала к седьмому классу, когда пионеры становились старшими пионерами и меняли нагрудные значки — стандартная звёздочка с Лениным и костром помещалась на этом значке на флаг, похожий на флаг комсомольского значка.

В «Зарницу» не просто играли, как в войнушку на улице (о, да, игра в войнушку на улице — это тоже был своего рода обучающий элемент начальной военной подготовки, неформальный, так сказать). К ней усиленно готовились.

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Вопрос дня Когда в школах появится начальная военная подготовка и чему там будут учить?

Да, апофеозом «Зарницы» должны были стать, собственно, военные игры, где команда «красных» разрабатывала план нападения на штаб «синих», чтобы завладеть их знаменем (и наоборот). Но помимо этого генерального сражения происходили соревнования ребят различных «воинских» специальностей.

Поэтому ребята из каждого пионерского отряда (в данном случае не класса, а пионерского отряда!) разделялись на специальности: стрелки, связисты, медсёстры, разведчики и т.д.

Представители этих «воинских» специальностей проходили свою подготовку. В этой подготовке принимали участие и военруки (или энвэпэшники, как их тоже называли), и школьные медики, и даже трудовики или физики (смотря кто из них был ответственным за подготовку связистов).

Чему учили других, я не особо знаю. Девочки-медсёстры говорили, что учились перевязывать раны. А разведчики вязали какие-то морские и туристические узлы. Я же был стрелком, поэтому нам в нашей школе давали пострелять из настоящей мелкокалиберной винтовки в 25-метром тире и учили собирать и разбирать АКМ.

К шестому классу я так набил на этом руку, что сборка-разборка занимала у меня 26 секунд. Но были уникумы, которым удавалось проделать это и за 23. Просто потом уже, когда я столкнулся с настоящим, а не школьным, расхлябанным за долгие годы постоянных сборок-разборок холощёным автоматом Калашникова, понял, что столь быстро такой тугой инструмент уже с ходу не поразбираешь. Но даже сейчас могу проделать эту процедуру с закрытыми глазами.

25 патронов за вечер

Как-то в нашем тире сломались моторы приспособлений, возивших мишени туда-сюда. И школьный военрук попросил нас, маленьких стрелков, стать такими моторами на уроках НВП, на которые приходили пострелять из «мелкашек» старшеклассники.

Тир наш был самодельным — его помогали строить и сами школьники на уроках общественно-полезного труда. Я тоже там таскал носилки с землёй в пятом классе. Под грунт были уложены три огромные 25-метровые трубы, диаметром где-то с метр. В трубах были рельсы, по которым ездили мишени.

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А теперь по этим трубам бегали мы, согнувшись и в полуприсяде: туда 25 м, обратно 25 м. Изнутри трубы были пропитаны каким-то красным промасленным составом. Так что если случайно задевал спиной, на рубашке оставался жирный красный след, за который дома ещё приходилось отчитываться.

Вот входил какой-нибудь 9 класс, где учились человек 35-40. И ты бегаешь туда-сюда, пока все не отстреляют. А за ним — второй класс, иногда и третий...

Но зато в конце всей этой беготни нам давали по 25 патронов за работу и можно было палить в своё удовольствие.

Иногда случались казусы. У кого-нибудь из старшеклассников заедало патрон в винтовке ТОЗ-8, кто-нибудь обязательно поворачивался вместе с этой винтовкой в сторону энвэпэшника и говорил: «Ой, а у меня не стреляет». Военрук бледнел и тихо просил отвести ствол в сторону. И только потом, когда патрон был вынут, он начинал громко выражать своё возмущение. Как это умеют делать военруки.

Противогазы, ядерные грибы и военные сборы

Сами уроки НВП в старших классах уже проводились по расписанию, не факультативно, как «Зарница» и прочая пионерская военщина. Был специальный учебник, в котором имелось множество чёрно-белых картинок и о том, как ходить строем, и о том, как правильно стрелять, и как идёт радиоактивное облако от атомного взрыва, и как накладывать жгут, если ранило, а кровь хлещет из артерии.

Ещё нужно было так же на скорость собирать-разбирать автомат, стрелять в тире (три пробных, пять зачётных патронов), надевать противогазы по команде «Газы!» и чертить на карте, куда будет и с какой скоростью двигаться то самое радиоактивное облако при таких-то условиях задачи.

Естественно, надо было маршировать. Уметь отдавать рапорт. И наблюдать наглядную агитацию на уроках, где красовались плакаты и схемы. Например, как правильно стрелять из автомата по низколетящим самолётам. А в некоторых школах на такие уроки надо было даже приходить в какой-то особой форме.

А летом после девятого класса в некоторых средних общеобразовательных заведениях ребята (чаще всего мальчики) выезжали на военные сборы на природу. Там жили в палатках, варили на костре, занимались какими-нибудь упражнениями, ходили в караулы, постреливали и даже участвовали в военных играх.

Например, у нас была ночная тревога, о которой мы не знали, но панику устроили знатную, во время которой самые ушлые сумели под шумок пробраться в продуктовую палатку и стащить несколько банок сгущёнки и тушёнки...

Почти самое военизированное образовательное учреждение

Но я ничего не знаю о школах, так как вместо девятого класса ушёл в ПТУ. Там тоже были уроки НВП (та же школьная программа), но и своя специфика. Так как система профтехобразования создавалась с учетом того, что во время всеобщей мобилизации вместо взрослых рабочих быстро заполнить заводы и фабрики 15-летними ребятами, то и военизация её была сильнее.

Классы назывались группами, вместо старост были командиры групп, носилась выданная государством форма (и фуражка с кокардой!). День у нас всегда начинался с общей линейки, если это было тёплое время года, то и поднятие флага. Рапорты, командиры групп докладывали «о количестве учащихся на разводе».

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В учебные классы мы тоже заходили строем. Не садились сразу за парты, а выстраивались в колонны в проходах. Командир говорил «Смирно!», шёл к преподавателю, рапортовал «о количестве учащихся на уроке». После этого учитель говорил «Вольно!» Командир дублировал эту команду, только потом можно было сесть и начинался урок. По звонку никто не вставал. Учитель говорил: «Урок окончен!» Командир давал команду «Встать, урок окончен!» Звучала команда «Вольно, разойдись!» И после этого можно было уходить на перемену.

В столовую мы тоже входили группами, вначале выстроившись перед входом. Отдавали рапорт дежурному по столовой — мастеру производственного обучения и только потом можно было отправиться на раздачу пищи.

Так что НВП в ПТУ проходила не только на уроках НВП, но и через весь учебный процесс. Пожалуй, это были самые военизированные средние учебные заведения в СССР, если не брать в расчёт Суворовские или Нахимовские училища.

Дополнительная функция энвэпэшника

Так как в школах и ПТУ основная часть преподавателей были женщинами, на учителей-мужчин возлагалась ещё и негласная, я бы сказал, полицейская роль. Они неформально следили за порядком и пресекали какие-то самые вопиющие проявления пубертатного периода у подростков.

Чаще всего военруки кооперировались для этого с физруками-мужчинами. Например, как-то в нашей школе году так в 86-м ребята массово покрасили чубы гидроперитом в рыжий цвет. А это был непорядок. Кое-кого отловили и в спортивной раздевалке остригли им эту красоту. Сейчас бы по этому поводу поднялся мощнейший медийный скандал. А тогда всё прошло без звука в СМИ и без пререканий от родителей.

В нашем ПТУ военрук следил за ношением формы — не дай бог прийти без галстука. И за причёсками тоже. В моде было носить длинные волосы сзади, но по правилам причёска должна быть на затылке не длиннее 2 см.

Однажды мы так надоели энвэпэшнику своими неуставными патлами, что он вызвал из другого училища девушек, учившихся на парикмахеров, отловил с физруками всех волосатых по коридорам ПТУ, усадил их на третьем этаже в коридоре же на стулья и сказал девчонкам: «Тренируйтесь». И всех остригли под причёску «Молодёжная» — аккуратно, коротко и бесплатно (так-то она 40 копеек стоила).

Но на военруках с физруками лежали заботы не только о слишком вызывающем внешнем виде. Они и драки серьёзные могли разнять, да мало ли, как недоросли шалят...

В общем, вот так советских учащихся готовили к труду и обороне. Ой, или это на физ-ре было? :-) Ну да, там мы и гранату бросать учились.