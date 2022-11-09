В школах со следующего учебного года введут начальную военную подготовку

Курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

«Сейчас он готовится, до 1 января мы его подготовим, затем пройдёт апробация, и школы его со следующего года могут использовать», — сказал он.

Напомним, что о разработке школьного курса по начальной военной подготовке стало известно недавно. Он войдёт сразу в два новых модуля для предмета ОБЖ для старшеклассников — их уже включили в общеобразовательную программу.

Школьникам будут преподавать строевую подготовку, научат оказанию первой помощи, пользоваться средствами индивидуальной защиты, оружием, гранатами. Также старшеклассников обучат действиям в современном общевойсковом бою, покажут состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование, позиции солдат.