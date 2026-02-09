"Изменений нет". Мать рассказала о состоянии модели с Алтая, впавшей в кому в Китае

Она разговаривала с дочерью накануне трагедии — девушка потеряла сознание в ванной перед кастингом

Сибирячка Диана Галина, которая еще год назад была востребованной моделью и проходила кастинги в Пекине, оказалась в тяжелейшей ситуации из‑за внезапного ухудшения здоровья.

Ее мама Татьяна в беседе с "КП‑Новосибирск" рассказала, как сегодня себя чувствует дочь.

«Пока изменений в состоянии дочки нет, — говорит Татьяна. — Но помощь нам не нужна, спасибо всем неравнодушным людям, кто переживает за Диану».

Сейчас девушка находится дома. Для нее установили противопролежневый матрас и обеспечили всеми необходимыми препаратами.

Напомним, Диана родилась в Новосибирске, но позже семья переехала в город Заринск Алтайского края.

Именно там девушка заключила свой первый международный контракт через местное модельное агентство. Поездка в Пекин в феврале 2025 года стала для нее уже третьей по счету.

До определенного момента Диана не жаловалась на здоровье. Единственное беспокойство вызывала головная боль после перелетов, которую семья связывала с резкой сменой часовых поясов.

24 февраля 2025 года Татьяна разговаривала с дочерью. Диана радостно сообщила, что получила два новых контракта. Однако уже на следующий день, 25 февраля, произошло несчастье.

«Другие модели обнаружили Диану в ванной. Видимо, она пошла собираться на кастинги и потеряла сознание», — вспоминает мама.

Выяснилось, что у девушки была врожденная патология — произошел разрыв аневризмы. После операции Диана почти два месяца оставалась в пекинской клинике: врачи категорически запрещали транспортировку.

Модель не вышла из комы, но когда ее состояние слегка стабилизировалось, ее на реанимобиле перевезли в Благовещенск — там в больнице имелось необходимое оборудование.

В июле девушку доставили в Алтайский край. Сначала — в Барнаул, в краевую больницу, а затем — в Заринск, где живет ее мама. В местном медучреждении Диана провела пять дней.