Модель, впавшую в кому в Китае, привезут домой в Заринск

Девушка уже смотрит и моргает, но пока не идет на контакт

09 июля 2025, 14:05, ИА Амител

Диана Галина / Фото: соцсети Дианы Галиной

Впавшую в Пекине в кому модель Диану Галину перевезут домой в Заринск, сообщает "КП-Новосибирск" со ссылкой на мать 20-летней девушки.

Ранее amic.ru подробно рассказал историю Дианы. 25 февраля в Пекине у девушки произошел разрыв аневризмы головного мозга, после которого она впала в кому. До поездки на серьезные проблемы со здоровьем она не жаловалась. Из Китая Диану доставили в Благовещенск, где она пробыла два месяца, а в июне привезли в Барнаул. В том же месяце стало известно, что девушка постепенно приходит в сознание.

11 июля Диану перевезут в больницу в Заринск, где живет ее мать. "А еще через неделю Диану можно будет перевезти домой. Нам помогут со специальной кроватью, противопролежневым матрасом, препаратами", – рассказала женщина.

По словам матери девушки, сейчас Диана дышит самостоятельно. Также у нее прослеживаются периоды сна и бодрствования. "Она смотрит, моргает, но пока не идет на контакт", – отметила мама Дианы.