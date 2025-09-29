Алтайская модель, впавшая в кому в Китае, находится без сознания уже семь месяцев

В феврале у девушки случился разрыв аневризмы

29 сентября 2025, 11:10, ИА Амител

Диана Галина / Фото: соцсети Дианы Галиной

Алтайская модель Диана Галина, семь месяцев назад впавшая в кому в Китае, до сих пор не пришла в сознание. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Девушка родилась в Новосибирске, а потом вместе с мамой переехала в город Заринск Алтайского края. Первый международный контракт модель заключила в алтайском модельном агентстве. В феврале она поехала в Китай третий раз, проходила кастинги в Пекине.

«Со здоровьем, казалось, у дочки все в порядке: единственное, что беспокоило Диану, – у нее болела голова после перелетов. Но это казалось нормальным из-за резкой смены часовых поясов», – рассказала изданию Татьяна, мама Дианы Галиной.

На 25 февраля у модели было запланировано пять кастингов. Однако ни на один из них она не попала. Девушки, с которыми Диана жила в апартаментах, нашли ее в ванной без сознания.

«Диану сразу же доставили в пекинскую клинику. Оказалось, что у дочки была врожденная патология, о которой мы не знали, случился разрыв аневризмы», – добавила Татьяна.

Модель прооперировали, она находилась в пекинской клинике почти два месяца. Врачи запрещали перевозить ее: пациентка могла не выдержать транспортировки. Позже ее доставили в Благовещенск, в ближайшую к границе клинику. Именно там было все необходимое оборудование.

В июле девушку перевезли в краевую больницу Барнаула, а затем в Заринск. В местной больнице она провела пять дней, потом ее разрешили забрать домой. Для Дианы установили специальную кровать с противопролежневым матрасом. Также модель обеспечили необходимыми препаратами.

Со слов мамы Дианы, сейчас никакая помощь на лечение дочери не нужна. Татьяна также уточнила, что состояние модели пока не улучшилось.