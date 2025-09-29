Алтайская модель, впавшая в кому в Китае, находится без сознания уже семь месяцев
В феврале у девушки случился разрыв аневризмы
29 сентября 2025, 11:10, ИА Амител
Алтайская модель Диана Галина, семь месяцев назад впавшая в кому в Китае, до сих пор не пришла в сознание. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Девушка родилась в Новосибирске, а потом вместе с мамой переехала в город Заринск Алтайского края. Первый международный контракт модель заключила в алтайском модельном агентстве. В феврале она поехала в Китай третий раз, проходила кастинги в Пекине.
«Со здоровьем, казалось, у дочки все в порядке: единственное, что беспокоило Диану, – у нее болела голова после перелетов. Но это казалось нормальным из-за резкой смены часовых поясов», – рассказала изданию Татьяна, мама Дианы Галиной.
На 25 февраля у модели было запланировано пять кастингов. Однако ни на один из них она не попала. Девушки, с которыми Диана жила в апартаментах, нашли ее в ванной без сознания.
«Диану сразу же доставили в пекинскую клинику. Оказалось, что у дочки была врожденная патология, о которой мы не знали, случился разрыв аневризмы», – добавила Татьяна.
Модель прооперировали, она находилась в пекинской клинике почти два месяца. Врачи запрещали перевозить ее: пациентка могла не выдержать транспортировки. Позже ее доставили в Благовещенск, в ближайшую к границе клинику. Именно там было все необходимое оборудование.
В июле девушку перевезли в краевую больницу Барнаула, а затем в Заринск. В местной больнице она провела пять дней, потом ее разрешили забрать домой. Для Дианы установили специальную кровать с противопролежневым матрасом. Также модель обеспечили необходимыми препаратами.
Со слов мамы Дианы, сейчас никакая помощь на лечение дочери не нужна. Татьяна также уточнила, что состояние модели пока не улучшилось.
«Изменений у дочки никаких нет. Спасибо всем неравнодушным, кто помог нам с Дианой, – для нас это очень важно», – сказала она.
11:20:20 29-09-2025
Тигранозаменитель ?
11:42:19 29-09-2025
Бартоломео (11:20:20 29-09-2025) Тигранозаменитель ? ... Интересно, она подольше продержится?
11:52:03 29-09-2025
Гость (11:42:19 29-09-2025) Интересно, она подольше продержится? ... а вот возьмет - и выйдет из комы. всем чертям назло!
11:35:30 29-09-2025
о нет!!!!! снова?
11:54:42 29-09-2025
как это "никакая помощь не нужна", почему дома?
а кормить спецсоставами?
а чистить носоглотку от слизи?
и еще десяток "а".
Присмотр врачей обязательно нужен.
08:44:30 30-09-2025
Слабенькая на вид. Может и повезет.