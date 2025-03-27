Если экспертиза подтвердит, что у девушки есть проблемы с психическим здоровьем, ей назначат принудительное медицинское вмешательство

27 марта 2025, 13:10, ИА Амител

Обвиняемая в убийстве Екатерина Бельская / Фото: СК РФ

Внучка бывшего мэра Самары Екатерина Бельская, которую обвиняют в убийстве Виктора Тархова и его супруги, ожидает результатов амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. Если исследование подтвердит, что девушка невменяема, уголовное наказание ей могут заменить принудительным лечением. Об этом сообщает samara.aif.ru.

Психотерапевт подчеркивает, что заочно судить о диагнозе преступницы сложно. Однако в поведении девушки действительно прослеживаются отклонения от нормы. Со слов специалиста, более серьезного диагноза, например психопатоподобной шизофрении, тоже нельзя исключать:

"Я бы, скорее, склонялась к тому, что у девушки личностное расстройство в форме смешанного расстройства личности или какого-то другого. Холодность, равнодушие – убить кого-то, даже своих бабушку и дедушку, да еще таким жестоким способом, может лишь человек с очень специфическим личностным складом", – рассказала психотерапевт Елизавета Жесткова.

Как утверждает юрист, если экспертиза выявит у Екатерины серьезные проблемы с психическим здоровьем, то, в соответствии со статьей 21 УК РФ, вместо уголовного наказания ее направят на принудительное лечение. Вид медицинского вмешательства зависит от результатов обследования. Однако учитывая тяжесть совершенного преступления, наиболее вероятным будет лечение в стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

"В таком стационаре обеспечивается круглосуточное наблюдение, применяются усиленные меры безопасности, осуществляется постоянный контроль со стороны персонала и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, а также создаются условия максимальной изоляции", – поделился генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

Также Адамс добавил, что главная особенность принудительного лечения – отсутствие его конкретного срока. Оно продолжается до выздоровления либо значительного улучшения состояния. Решение о прекращении медицинского вмешательства принимает суд на основании заключения комиссии, состоящей не менее чем из трех врачей-психиатров. При улучшении состояния пациента вид принудительного лечения могут изменить на менее строгий.

Напомним, экс-мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья пропали в начале января 2025 года. 5 февраля правоохранители объявили супружескую пару убитой. Изначально у следователей был лишь один подозреваемый – единственная внучка Тарховых, Екатерина Бельская. При обыске в ее квартире нашли документы и телефоны Виктора и Натальи. На протяжении месяца девушка отправляла СМС от имени своих бабушки и дедушки, чтобы скрыть их пропажу от знакомых.

Также Бельская попала на камеры видеонаблюдения. На записях видно, как она заходит в подъезд и выходит из него с черными пакетами и большими бочками. У следствия возникло предположение, что это могут быть останки жертв, которые она развозила по городским мусоркам. Следователи отследили мусоровозы, работавшие в дни пропажи Тарховых, по GPS-трекерам. Основным местом поисков стал мусорный полигон "Преображенский", но все закончились безрезультатно.

Помимо этого, в квартире криминалисты обнаружили следы крови и частицы кровеносных сосудов. Исследование подтвердило, что они принадлежат убитым супругам Тарховым. Также стало известно, что, скрывая следы преступления, подозреваемая избавилась от мебели в квартире убитых.

28 февраля Екатерина Бельская призналась в совершении преступления. Со слов девушки, она убила родственников, чтобы завладеть их имуществом. Бельская отравила супругов и заморозила тела азотом, после чего ее сообщник их расчленил. Останки они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. Преступнице назначили амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. Соучастник находится за пределами региона, правоохранители объявили его в розыск.