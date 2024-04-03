Мокрый снег и дождь. О погоде в Алтайском крае 3 апреля

Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с

03 апреля 2024, 06:01, ИА Амител

Снег на фоне елей / Фото: unsplash.com

От +4 до +9 градусов ожидается в Алтайском крае 3 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от +4 до +6 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с.