Моноспектакль, кинопоказ и таро-шоу. Куда сходить в Барнауле на этой неделе
Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие дни
21 июля 2026, 07:18, ИА Амител
Хочется получить много ярких эмоций на этой неделе? И посмеяться, и восхититься, и потанцевать? Делимся с вами подборкой событий.
Моноспектакль Даниила Страхова "Бей в поэта. Монолог в стихах", 16+
В этом монологе собраны стихи Бориса Рыжего и Александра Кушнера, Геннадия Григорьева и Геннадия Шпаликова, Иосифа Бродского и Леонида Аронзона, Арсения Тарковского, Давида Самойлова, Александра Еременко и других поэтов, а также собственные произведения артиста.
- 21 июля, 18:30
- Театр драмы, ул. Молодежная, 15
- 1200–3500 рублей
Кинопоказ "Выбираю деревню на жительство", 18+
Фильм снят по мотивам одноименного рассказа В. М. Шукшина, он рассказывает не только о гранях человеческого характера, но и о контрасте деревенской и городской жизни в современных реалиях.
- 21 июля, 12:00
- Кинотеатр "Премьера", ул. Крупской, 97
- 300 рублей
Встреча с писателем Игорем Волгиным "Игра в бисер"
- 21 июля, 17:00
- Театр драмы, экспериментальная сцена, ул. Молодежная, 15
Концерт шансонье Юрия Своего, 16+
90-е возвращаются, но на этот раз — по-домашнему. Квартирник с дедом Кириллом и алтайским шансонье Юрием Своим. Живые хиты русского шансона эпохи 90-х. Хриплые, душевные, немного дерзкие — те, что отражают лирику того времени. Поговорим о шансоне как о явлении, о русской душе, которая нет-нет да и потянется к этим песням. Почему так? Разберемся вместе. Живое исполнение, теплая атмосфера, фото и автограф от артиста — каждому.
- 22 июля, 19:00
- Крепостной театр, ул. Кирова, 51а
- 500 рублей
Торжественная церемония открытия ХХVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля
- 22 июля, 19:00
- Театр драмы, ул. Молодежная, 15
Интеллектуальное шоу "Квиз, плиз! Кино и музыка"
Вопросы только о кино и музыке: о музыкантах, режиссерах, клипах, песнях, фильмах, сериалах, но и без вопросов на логику не обойдется.
- 23 июля, 19:30
- Бар "Опера", ул. Мало-Олонская, 28
- 600 рублей
Таро-шоу "Стендап с предсказанием", 18+
На шоу "StandUp с предсказанием" комики будут гадать, делать расклады таро и предсказывать будущее. Не факт, что правдиво, но смешно.
- 24 июля, 20:00
- Бар "808", пр. Строителей, 16
- от 400 рублей
Астрономическое шоу "Главное чудо Вселенной", 12+
Однажды на далекой лунной базе робот Роберт встречает необычного друга — растение по имени Рэо, которому очень хочется найти свой дом. Друзья отправляются в большое, увлекательное путешествие на Землю! Их ждет полет на настоящей ракете, непередаваемое ощущение невесомости, красочные подводные глубины и богатый мир живой природы.
- 25 июля, 11:00
- Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19
- 290-304 рубля
Фестиваль Noise Fest, 16+
На сцене выступят Nova-Nova, The King Remains, "2 часа раздумий", Street Spirits и "Парапричин".
- 26 июля, 18:00
- Бар Hairy Lemon, ул. Лазурная, 13
- 400–600 рублей
Больше мероприятий смотрите в нашем чат-боте. А еще мы добавили кнопку "Шукшинские дни на Алтае", чтобы вы знали, какие события запланированы в рамках фестиваля в Барнауле.
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