Моноспектакль, кинопоказ и таро-шоу. Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие дни

21 июля 2026, 07:18, ИА Амител

Афиша событий на неделю в Барнауле / Фото: amic.ru

Хочется получить много ярких эмоций на этой неделе? И посмеяться, и восхититься, и потанцевать? Делимся с вами подборкой событий.

Моноспектакль Даниила Страхова "Бей в поэта. Монолог в стихах", 16+

В этом монологе собраны стихи Бориса Рыжего и Александра Кушнера, Геннадия Григорьева и Геннадия Шпаликова, Иосифа Бродского и Леонида Аронзона, Арсения Тарковского, Давида Самойлова, Александра Еременко и других поэтов, а также собственные произведения артиста.

21 июля, 18:30

Театр драмы, ул. Молодежная, 15

1200–3500 рублей

Кинопоказ "Выбираю деревню на жительство", 18+

Фильм снят по мотивам одноименного рассказа В. М. Шукшина, он рассказывает не только о гранях человеческого характера, но и о контрасте деревенской и городской жизни в современных реалиях.

21 июля, 12:00

Кинотеатр "Премьера", ул. Крупской, 97

300 рублей

Встреча с писателем Игорем Волгиным "Игра в бисер"

21 июля, 17:00

Театр драмы, экспериментальная сцена, ул. Молодежная, 15

Концерт шансонье Юрия Своего, 16+

90-е возвращаются, но на этот раз — по-домашнему. Квартирник с дедом Кириллом и алтайским шансонье Юрием Своим. Живые хиты русского шансона эпохи 90-х. Хриплые, душевные, немного дерзкие — те, что отражают лирику того времени. Поговорим о шансоне как о явлении, о русской душе, которая нет-нет да и потянется к этим песням. Почему так? Разберемся вместе. Живое исполнение, теплая атмосфера, фото и автограф от артиста — каждому.

22 июля, 19:00

Крепостной театр, ул. Кирова, 51а

500 рублей

Торжественная церемония открытия ХХVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля

22 июля, 19:00

Театр драмы, ул. Молодежная, 15

Интеллектуальное шоу "Квиз, плиз! Кино и музыка"

Вопросы только о кино и музыке: о музыкантах, режиссерах, клипах, песнях, фильмах, сериалах, но и без вопросов на логику не обойдется.

23 июля, 19:30

Бар "Опера", ул. Мало-Олонская, 28

600 рублей

Таро-шоу "Стендап с предсказанием", 18+

На шоу "StandUp с предсказанием" комики будут гадать, делать расклады таро и предсказывать будущее. Не факт, что правдиво, но смешно.

24 июля, 20:00

Бар "808", пр. Строителей, 16

от 400 рублей

Астрономическое шоу "Главное чудо Вселенной", 12+

Однажды на далекой лунной базе робот Роберт встречает необычного друга — растение по имени Рэо, которому очень хочется найти свой дом. Друзья отправляются в большое, увлекательное путешествие на Землю! Их ждет полет на настоящей ракете, непередаваемое ощущение невесомости, красочные подводные глубины и богатый мир живой природы.

25 июля, 11:00

Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19

290-304 рубля

Фестиваль Noise Fest, 16+

На сцене выступят Nova-Nova, The King Remains, "2 часа раздумий", Street Spirits и "Парапричин".

26 июля, 18:00

Бар Hairy Lemon, ул. Лазурная, 13

400–600 рублей

Больше мероприятий смотрите в нашем чат-боте. А еще мы добавили кнопку "Шукшинские дни на Алтае", чтобы вы знали, какие события запланированы в рамках фестиваля в Барнауле.