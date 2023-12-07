Морозы -20. О погоде в Алтайском крае 7 декабря
Местами возможны метели
07 декабря 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайский край приходит сильное похолодание. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По региону температура воздуха 7 декабря составит -11...-16 градусов, местами по северу до -22 градусов. Небольшой, на некоторых территориях умеренный снег, метели, гололедные явления. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.
Ветер северо-западный, 8-13 м/с, возможны порывы до 20 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от -17 до -19 градусов. Небольшой снег, метель. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.
Ветер северо-западный, 8-13 м/с.
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