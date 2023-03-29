Мошенники убедили пенсионера открыть стрельбу в московском банке

Мужчину задержали, правоохранители проводят проверку

29 марта 2023, 10:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Москве мужчина пришёл в одно из отделений известного банка с пневматическим пистолетом и начал стрелять, сообщает ТАСС.

Инцидент произошёл в понедельник, 27 марта. Как уточнил источник агентства из правоохранительных органов, 71-летнему мужчине позвонил мошенник и заявил, что его персональные данные стали открытыми по вине сотрудников банка, куда он и направился, взяв с собой пневматический пистолет.

"В ходе конфликта с сотрудниками банка мужчина произвёл выстрел вверх, после чего был задержан. Пострадавших нет", – рассказал собеседник.

В столичном МВД сообщили, что пенсионера задержали, сейчас проводят проверку.