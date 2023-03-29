Мошенники в Алтайском крае стали чаще представляться следователями

В ведомстве отметили, что они никогда не требуют денег и переводов

29 марта 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следственный комитет Алтайского края предупреждает жителей региона о том, что мошенники стали чаще представляться сотрудниками ведомства. Об этом рассказали в пресс-службе СК.

"В последнее время в Алтайском крае участились случаи, когда гражданам звонят лица, представляющиеся сотрудниками Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю и других правоохранительных органов", – сказано в сообщении.

В СК отметили, что со злоумышленниками лучше не разговаривать, а сотрудники ведомства никогда не требуют совершения переводов денежных средств на какие-либо счета.