"Все умрут, а они останутся". Чем полезны бактерии и почему не нужно часто мыть руки

Биолог Алена Иркитова — первый гость нового подкаста amic.ru "Научно доказано"

31 октября 2025, 10:20, ИА Амител

Подкаст "Научно доказано" – новый совместный проект amic.ru и Алтайского государственного университета. В первом выпуске в гости к Вячеславу Кондакову пришла кандидат биологических наук, руководитель инжинирингового центра "Промбиотех" АлтГУ Алена Иркитова. Вместе они обсудили бактерии – одну из самых древних и удивительных форм жизни на Земле. Алена Иркитова подробно рассказала о своих исследованиях, которые помогут увеличить урожайность в России. А еще биолог АлтГУ объяснила, как микроорганизмы влияют на нашу жизнь и почему не нужно часто мыть руки.

У микрофона:



Вячеслав Кондаков – журналист amic.ru. До сих пор путает вирусы и бактерии.



Алена Иркитова – ведущий научный сотрудник Алтайского государственного университета, руководитель инжинирингового центра "Промбиотех", кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии, биохимии и биотехнологии. Выпускница АлтГУ 2008 года, кандидатскую диссертацию защитила по теме "Эколого-биологическая оценка штаммов Lactobacillus acidophilus, используемых в производстве пробиотических продуктов".



Профессиональные интересы – пищевая микробиология, санитарная микробиология, пробиотики, пищевые биотехнологии. На основе собственных научных исследований подготовила более 50 научных публикаций для отечественных научных журналов. Научно-исследовательскую деятельность совмещает с преподаванием биологических дисциплин в университете.

Вот о чем мы поговорили:

01:00 "Они на нас, они в нас, они везде". Космос "заселен" миллиардами бактерий. Можно ли эти микроорганизмы называть "формой жизни"?

01:37 Почему именно бактерии "заселили" нашу планету и Вселенную? Микробиолог уверена: они переживут человечество.

02:29 "Все мы запоминаем только эпидемии". Вячеслав вспоминает один из любимых фильмов о науке – "Эпидемию" с Дастином Хоффманом в главной роли. Однако Вячеслав до сих пор путает вирусы и бактерии. Ученая АлтГУ объясняет, чем они отличаются.

04:18 Инжиниринговый центр "Промбиотех" – один из флагманов стратегической программы развития АлтГУ "Приоритет 2030". Чем занимаются ученые центра? Большинство изобретенных препаратов применяют в сельском хозяйстве для улучшения урожайности.

05:21 "Россия стремится к технологическому суверенитету". Алена Иркитова рассказывает, какие препараты сегодня нужны для страны.

07:54 "70% нашего иммунитета находится в кишечнике". Рассказываем, что такое пробиотики и чем они полезны для организма человека.

09:09 На разработку одного препарата в "Промбиотехе" уходит около пяти лет. Почему так долго? Много ли ученые АлтГУ зарабатывают на своих открытиях?

16:09 "Кто с микробами познакомился – не расстанется с ними никогда". Как стать микробиологом и чем работа в "Промбиотехе" привлекает выпускников АлтГУ.

18:05 "Растения и животные ты видишь, а бактерии нет". Почему молодые ученые не хотят становиться микробиологами.

18:40 "Почему их все боятся?" Ученая АлтГУ признается в любви к бактериям и объясняет, почему мир без них не мог бы существовать.

20:00 "Это даже вредно". Часто мыть руки нельзя. И вот почему.

21:07 "Мы знаем только 3% микроорганизмов". Десятки тысяч видов бактерий до сих пор не изучены учеными.

23:23 "Надо дружить со своими бактериями". Чем нужно питаться, чтобы не "убить" свой микробиом.