"В России никто этого не умел делать". Как ученые клонируют и выращивают на Алтае хмель

Биолог Ольга Мироненко в подкасте amic.ru "Научно доказано"

09 декабря 2025, 08:10, Вячеслав Кондаков

Современные биотехнологии уже давно вышли за рамки привычных школьных уроков ботаники и превратились в одну из ключевых наук будущего. Ученые сегодня способны вырастить целое растение из одной-единственной клетки, "починить" природные механизмы, создать микроорганизмы с заданными свойствами и даже вернуть к жизни исчезающие виды. Звучит как фантастика, но это уже реальность. Например, ученые АлтГУ разработали и внедрили в производство технологию по выращиванию саженцев хмеля совместно с пивоваренной компанией "Балтика". В лабораториях вуза в пробирках путем клонирования крошечных растений закладывается основа для многогектарных плантаций этого сырья. Как именно – в подкасте "Научно доказано" рассказала кандидат биологических наук Ольга Мироненко.

У микрофона:

Вячеслав Кондаков – журналист amic.ru

Ольга Мироненко – кандидат биологических наук, директор Алтайского центра прикладной биотехнологии АлтГУ

Вот о чем мы поговорили:

00:28 Микроклональное размножение растений. Технология появилась еще в 60-е годы, но сегодня ученые вновь начали ее активно использовать. В настоящее время ученые АлтГУ из одного фрагмента растения могут получить целый организм. Как это работает и насколько это сложно?

02:46 Орхидеи, которые все дарят женщинам на 8 Марта, также выращены методом микроклонального размножения. А еще – бананы и картошка!

03:25 Некоторые культуры можно вырастить искусственным способом всего за месяц. Это восемь-десять кустов. За год получаем сотни новых кустов. Ценность метода в том, что ученые не влияют на генетический материал. А еще метод позволяет сохранять генотипы исчезающих растений.

05:08 Клонирование! Вячеслав вспоминает об овечке Долли. Какие виды растений запрещено клонировать?

07:09 Сегодня биотехнологи АлтГУ занимаются разработкой и внедрением в производство технологии по выращиванию саженцев хмеля совместно с пивоваренной компанией "Балтика". Чем важен этот проект? Почему компания обратила внимание именно на АлтГУ?

08:44 Оказывается, советские плантации хмеля почти все уничтожили и пивоваренные компании в России закупали сырье за рубежом.

09:18 Объясняем буквально на пальцах, как работает технология размножения хмеля. Этот метод распространяется и на другие виды растений.

12:25 Метод микроклонального размножения позволяет из одного черенка хмеля производить до пяти тысяч идентичных саженцев в год. Ученые уже перешли от лабораторной стадии к полупромышленному производству.

13:05 "Учиться мы начинали на диком хмеле". Первые образцы для исследования брали в алтайском лесу. Однако позже ученые начали работать с сортами, привезенными из-за границы.

14:04 Объясняем, сколько уходит времени, чтобы от лабораторной стадии перейти к полупромышленному производству. Ученые АлтГУ занимаются изучением хмеля уже пять лет, но в прошлом году только получили первые образцы.

16:13 Разработка специалистов АлтГУ способствует развитию российского рынка посадочного материала хмеля. По сути, алтайские ученые делают огромную революцию для пивоваренной отрасли страны.

18:20 Однако на сегодня в России нет питомников, производящих саженцы. Почему Республика Алтай и Алтайский край – идеальные регионы для выращивания хмеля.

20:30 "Многие страны защищают свою интеллектуальную собственность". Может быть, пивоваренным компаниям выгоднее привозить хмель из-за рубежа обходными путями, чем выращивать его самостоятельно в России?

25:28 "Наша команда – самые замечательные люди". Микробиология сегодня интересна молодежи? Как часто студенты и молодые ученые хотят заниматься наукой?

27:50 Прощаемся, но не навсегда.