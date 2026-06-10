"Место силы". Музей памяти "Боевая Русь" открыли в селе Колывань

Новое пространство посвятили защитникам Отечества разных поколений и патриотическому воспитанию молодежи

10 июня 2026, 18:00, ИА Амител

Открытие музея "Боевая Русь" / Фото: пресс-служба "Справедливой России"

В селе Колывань Курьинского района 6 июня открыли музей памяти "Боевая Русь". Его посвятили защитникам Отечества разных поколений. Новое пространство должно стать местом, где будут сохранять историческую память и вести патриотическую работу с молодежью. Инициатором проекта выступил участник СВО Иван Пешеханов. Для гостей подготовили полевую кухню с солдатской кашей и горячим чаем, русские народные, казачьи и авторские песни. Также прошло освящение музея и уголка памяти, после чего посетителям провели первую экскурсию. Почетным гостем открытия стала депутат АКЗС Евгения Боровикова.

Место силы

Организаторы вручили депутату благодарственное письмо за поддержку проекта и вклад в сохранение исторического наследия.

«Создание этого музея — титанический труд неравнодушных людей. Он станет важнейшим связующим звеном между поколениями, рассказывая нашим детям правду о подвигах, которые совершают наши военнослужащие, и о той высокой цене, которую за них платят. Это место силы, где история перестает быть просто строчками из учебника», — отметила Евгения Боровикова.

Благодарность единомышленникам

По словам Ивана Пешеханова, реализовать такой проект удалось благодаря помощи большого числа людей.

«Низкий поклон братьям-казакам, поварам, талантливым артистам, моим боевым товарищам из братства "Вежливые люди" и всем верным друзьям, которые внесли свой вклад. Благодарю Евгению Боровикову за личное участие и неравнодушие», — подчеркнул он.

Он отдельно поблагодарил гостей, которые нашли возможность приехать и отдать дань общей памяти. По его словам, для тех, кто понимает ценность мира, это имеет особое значение.

После мероприятия депутат также высказала сожаление, что на открытии не было других представителей органов власти. По ее словам, такое событие заслуживало большего внимания, поскольку речь идет о сохранении памяти о героях и уважении к подвигу военнослужащих.

Как ранее сообщал amic.ru, 4 июня депутат Госдумы Александр Терентьев и Евгения Боровикова провели личный прием жителей Камня-на-Оби. На встречу пришли более 60 человек, которые подняли вопросы экологии, ЖКХ, медицины и переселения из аварийного жилья. В частности, Боровикова приняла обращения от жителей бывшего общежития, где много лет не было ремонта, а также по вопросам коммунальных долгов, предоставления жилья после пожара и организации гемодиализа для тяжелобольного пациента.