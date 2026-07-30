Один человек пострадал из-за атаки БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области
В здании произошел пожар
30 июля 2026, 09:30, ИА Амител
Беспилотник, БПЛА, дрон / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru
Украинские беспилотники ударили по складу Wildberries в Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем канале в Max.
«По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано», — написал он.
В здании склада начался пожар, на место прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты, силы МЧС и сотрудники правоохранительных органов.
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