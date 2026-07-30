Один человек пострадал из-за атаки БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области

В здании произошел пожар

30 июля 2026, 09:30, ИА Амител

Беспилотник, БПЛА, дрон / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru

Украинские беспилотники ударили по складу Wildberries в Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем канале в Max.

«По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано», — написал он.

В здании склада начался пожар, на место прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты, силы МЧС и сотрудники правоохранительных органов.