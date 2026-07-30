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Людей эвакуировали из Центрального районного суда в Барнауле

На месте заметили автомобиль Росгвардии

30 июля 2026, 09:16, ИА Амител

Центральный районный суд Барнаула / Фото: amic.ru
Центральный районный суд Барнаула / Фото: amic.ru

Утром 30 июля посетителей и сотрудников персонала эвакуировали из Центрального районного суда в Барнауле, сообщает "МК на Алтае"

Люди находились на улице уже около 08:45, рядом с судом стоял автомобиль Росгвардии. Правоохранители оцепили здание.

О причинах эвакуации пока неизвестно.

Утром 21 июля в Барнауле эвакуировали сотрудников и посетителей Алтайского краевого суда. Информацию о проведении эвакуации подтвердили в управлении Росгвардии по Алтайскому краю, однако причины произошедшего официально не назвали.

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Посетителей и сотрудников эвакуировали из Алтайского краевого суда в Барнауле

Поводом для эвакуации могло стать анонимное сообщение о минировании
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