Мужчина с ножницами напал на врачей в Тюменской области
Обезвредили дебошира охранник и два доктора
31 марта 2024, 17:40, ИА Амител
Неадекватный мужчина напал с ножницами на врачей в больнице в Тюменской области. Об этом сообщает Shot.
Пациента привезли в четвертую больницу в ночь с 30 на 31 марта. В приемной он начал дебоширить, а затем схватился за ножницы и попытался атаковать окружающих.
Охранник, врач-терапевт и лор-врач обезвредили опасного пациента и удерживали его до приезда сотрудников полиции.
В результате происшествия никто не пострадал.
18:45:17 31-03-2024
Дурачок однако...