Мужчина с ножницами напал на врачей в Тюменской области

Обезвредили дебошира охранник и два доктора

31 марта 2024, 17:40, ИА Амител

Неадекватный мужчина напал с ножницами на врачей в больнице в Тюменской области. Об этом сообщает Shot.

Пациента привезли в четвертую больницу в ночь с 30 на 31 марта. В приемной он начал дебоширить, а затем схватился за ножницы и попытался атаковать окружающих.

Охранник, врач-терапевт и лор-врач обезвредили опасного пациента и удерживали его до приезда сотрудников полиции.

В результате происшествия никто не пострадал.