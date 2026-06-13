МВД посоветовало россиянам закрыть профили в соцсетях для защиты от мошенников

Геометки, фото документов и открытые профили в соцсетях могут сыграть на руку злоумышленникам

13 июня 2026, 16:55, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Пресс‑служба МВД РФ дала россиянам рекомендации по защите персональных данных в интернете. Об этом сообщает РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что для обеспечения сохранности личной информации важно принять несколько мер безопасности.

В частности, рекомендуется закрыть профили в социальных сетях от посторонних пользователей, удалить из публичного доступа фотографии документов, отказаться от публикации в Сети изображений с геометками — они могут выдать домашний адрес или привычные маршруты передвижения.

Правоохранители также посоветовали активно использовать настройки приватности в онлайн‑сервисах и включить двухфакторную аутентификацию во всех используемых мессенджерах. Эти шаги помогут снизить риски утечки персональных данных и минимизировать возможности их неправомерного использования злоумышленниками.