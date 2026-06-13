МВД посоветовало россиянам закрыть профили в соцсетях для защиты от мошенников
Геометки, фото документов и открытые профили в соцсетях могут сыграть на руку злоумышленникам
13 июня 2026, 16:55, ИА Амител
Пресс‑служба МВД РФ дала россиянам рекомендации по защите персональных данных в интернете. Об этом сообщает РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что для обеспечения сохранности личной информации важно принять несколько мер безопасности.
В частности, рекомендуется закрыть профили в социальных сетях от посторонних пользователей, удалить из публичного доступа фотографии документов, отказаться от публикации в Сети изображений с геометками — они могут выдать домашний адрес или привычные маршруты передвижения.
Правоохранители также посоветовали активно использовать настройки приватности в онлайн‑сервисах и включить двухфакторную аутентификацию во всех используемых мессенджерах. Эти шаги помогут снизить риски утечки персональных данных и минимизировать возможности их неправомерного использования злоумышленниками.
17:40:08 13-06-2026
пусть вначале закроют свои профили в соц.сетях популярные блогеры
23:42:43 13-06-2026
Да вообще не пользоваться тырнетом. Там враги и мошенство. Смотрите телевизер!
🤣
09:55:18 14-06-2026
Как читаешь в соцсетях чей-то самый гнусный и злобный комент, зайдешь к комментатору в профиль, так он в 100% окажется закрытым. Ссыкло в закрытых профилях сидит всегда, что боиться за сказанное ответить)))
12:36:04 14-06-2026
я думаю, что тем, кто выкладывает в соцсети документы, никакие мошенники уже не страшны, тк их ментальные проблемы будут пострашнее потери денег.
как в известном видео, где паренёк рассказывает про звонок из банка. я, говорит, сразу спросил: а вы мошенники или нет? и мне ответили, что нет.