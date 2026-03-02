Вневременная архитектура. Застройщик изменил проект ЖК на месте "Оперы" в центре Барнаула

Внешний облик ЖК решено сделать более сдержанным и пластичным

02 марта 2026, 11:15, ИА Амител

Проект ЖК на месте "Оперы" в Барнауле / Фото: компания "Мой Дом", Александр Деринг

Барнаульский девелопер скорректировал проект масштабного комплекса на месте бара-ресторана "Опера": фасады приобрели более классический облик, уточнены технико-экономические показатели, "прорисовалась" судьба зеленой зоны вдоль пр. Красноармейского. Впервые эскизы ЖК показали на градсовете в начале декабря, однако члены комиссии их раскритиковали. 27 февраля обновленный проект представил архитектор Александр Деринг. Несмотря на то, что этот вариант комиссия утвердила, эксперты также выявили в нем недостатки. Какие именно — в материале amic.ru.

Долговечность образа

Проект ЖК на пр. Красноармейском, 36 (где располагался клуб "Колизей", а позже — бар-ресторан "Опера") был доработан с учетом рекомендаций прошлого заседания. Так, члены градсовета просили уточнить некоторые технические и экономические показатели, обратить внимание на сквер (который следует не только сохранить, но и улучшить), а также рекомендовали поработать над внешним обликом ЖК.

Александр Деринг сообщил: варианты фасадных решений были проработаны с учетом их влияния на городскую среду в силу масштаба застройки.

«Итоговое решение — это система взаимосвязанных объемов, где фасад по пр. Красноармейскому работает на город, а жилая часть — на комфорт и приватность. Было также принято принципиальное решение сформировать архитектуру во вневременной стилистике. Она ориентирована на долговечность образа, сдержанность и пластичность, корректно вписывается в сложившуюся городскую среду», — сообщил он.

Особое внимание было уделено жилым башням: архитектор отметил, что они размещены вдоль улицы Пролетарской каскадно и позволяют формировать динамичную пространственную композицию без избыточного давления.

«Такое поступенчатое решение создает мягкий переход высот, работает на панораме города. В результате высотные объемы становятся пространственными акцентами внутри структуры застройки. И, конечно, башни "маркируют" это место, оно становится заметно с нагорной части Барнаула, со Змеиногорского тракта», — отметил Александр Деринг.

Восприятие ЖК с Горы / Фото: компания "Мой Дом", Александр Деринг

Перед ЖК со стороны пр. Красноармейского сохранят часть сквера. Сейчас здесь насчитано 53 крупномерных дерева. 30 из них будут сохранены (включая хвойные породы), 12 деревьев, расположенных в зоне размещения здания, пересадят в другие части участка. 23 старых тополя вырубят, но обещают вместо них высадить другие растения.«Благоустройство выполняется в логике преемственности. То есть без разрыва сложившихся сценариев и сохранения открытости пространства для горожан. При этом важно подчеркнуть, что двор жилого комплекса остается приватным и отделенным от общественной части, что обеспечивает баланс публичности и комфортность живой среды», — сообщил Александр Деринг.

Технико-экономические показатели проекта также были доработаны, отметил архитектор. В секции № 11 планируется организовать детский досуговый центр с временным пребыванием ориентировочно пятидесяти человек. Просчитаны показатели по обеспеченности машино-местами, детскими, игровыми площадками, зонами отдыха.

Социальные вопросы

Обсуждая проект, члены комиссии обратили внимание на то, что внутреннее пространство ЖК проработано детально и тщательно, содержит различные архитектурные элементы. Этого не хватает и территории перед зданием, отметил член градсовета Евгений Носенко.

«Территория, которая остается для города, очень скромная. Может, там разместить теплую остановку? Также вы сохранили пешеходные связи, но люди любят сейчас открытые площадки, газоны. В принципе, дом крупный, большой, офисник здесь, мне кажется, потянет обслуживание территории, если сделать более богато и дороже», — сказал эксперт.

Александр Деринг заверил: все элементы благоустройства и отдыха будут добавлены в процессе доработки.

Также Носенко поднял вопрос с обеспеченностью мест в образовательных учреждениях центра: новый ЖК создаст нагрузку на существующие объекты.

«В центре уже почти 20 лет нет ни одной новой школы. Школы вокруг полностью наполнены. С садиками аналогично. Но у нас все точечные застройки в центре такого же типа. Поэтому хуже не сделать, лучше, наверное, не получится», — отметил он.

Несмотря на то, что к архитектуре комплекса у комиссии вопросов не возникло, технико-экономические показатели проекта вновь вынесли на обсуждение. Архитектор Сергей Боженко повторно обратил внимание, что следует предусмотреть разворотные площадки для пожарной техники внутри двора.

Бывший главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников раскритиковал решение "закрыть" обеспеченность парковочными местами за счет существующих стоянок.

«Не скажу за всех, скажу за дом, где я живу. Вчера специально прошелся вечером и ночью. Во время работы магазина там мест нет, а после закрытия примерно три четверти заняты. Причем заняты машинами, уже запорошенными снегом, то есть они находятся там не один день. Но даже если бы эта схема была рабочая, и парковки общественных зданий после закрытия освобождались, стоит учесть: непродовольственные магазины работают до восьми вечера, продовольственные — до десяти часов. Вы предлагаете людям, которые возвращаются после работы, эти четыре часа где-то "летать" по городу, а потом найти свободное место?» — возмутился эксперт.

Также он настаивал: комплекс слишком велик для участка, и этажность башен нужно уменьшить на треть.

Несмотря на критику некоторых членов комиссии, проект утвердили: нормативы по парковкам, пожарную безопасность здания и другие технико-экономические показатели архитекторы перепроверят и представят данные в администрацию в рабочем порядке.