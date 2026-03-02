Вневременная архитектура. Застройщик изменил проект ЖК на месте "Оперы" в центре Барнаула
Внешний облик ЖК решено сделать более сдержанным и пластичным
02 марта 2026, 11:15, ИА Амител
Барнаульский девелопер скорректировал проект масштабного комплекса на месте бара-ресторана "Опера": фасады приобрели более классический облик, уточнены технико-экономические показатели, "прорисовалась" судьба зеленой зоны вдоль пр. Красноармейского. Впервые эскизы ЖК показали на градсовете в начале декабря, однако члены комиссии их раскритиковали. 27 февраля обновленный проект представил архитектор Александр Деринг. Несмотря на то, что этот вариант комиссия утвердила, эксперты также выявили в нем недостатки. Какие именно — в материале amic.ru.
Долговечность образа
Проект ЖК на пр. Красноармейском, 36 (где располагался клуб "Колизей", а позже — бар-ресторан "Опера") был доработан с учетом рекомендаций прошлого заседания. Так, члены градсовета просили уточнить некоторые технические и экономические показатели, обратить внимание на сквер (который следует не только сохранить, но и улучшить), а также рекомендовали поработать над внешним обликом ЖК.
Александр Деринг сообщил: варианты фасадных решений были проработаны с учетом их влияния на городскую среду в силу масштаба застройки.
«Итоговое решение — это система взаимосвязанных объемов, где фасад по пр. Красноармейскому работает на город, а жилая часть — на комфорт и приватность. Было также принято принципиальное решение сформировать архитектуру во вневременной стилистике. Она ориентирована на долговечность образа, сдержанность и пластичность, корректно вписывается в сложившуюся городскую среду», — сообщил он.
Особое внимание было уделено жилым башням: архитектор отметил, что они размещены вдоль улицы Пролетарской каскадно и позволяют формировать динамичную пространственную композицию без избыточного давления.
«Такое поступенчатое решение создает мягкий переход высот, работает на панораме города. В результате высотные объемы становятся пространственными акцентами внутри структуры застройки. И, конечно, башни "маркируют" это место, оно становится заметно с нагорной части Барнаула, со Змеиногорского тракта», — отметил Александр Деринг.
Восприятие ЖК с Горы / Фото: компания "Мой Дом", Александр Деринг
Перед ЖК со стороны пр. Красноармейского сохранят часть сквера. Сейчас здесь насчитано 53 крупномерных дерева. 30 из них будут сохранены (включая хвойные породы), 12 деревьев, расположенных в зоне размещения здания, пересадят в другие части участка. 23 старых тополя вырубят, но обещают вместо них высадить другие растения.«Благоустройство выполняется в логике преемственности. То есть без разрыва сложившихся сценариев и сохранения открытости пространства для горожан. При этом важно подчеркнуть, что двор жилого комплекса остается приватным и отделенным от общественной части, что обеспечивает баланс публичности и комфортность живой среды», — сообщил Александр Деринг.
Технико-экономические показатели проекта также были доработаны, отметил архитектор. В секции № 11 планируется организовать детский досуговый центр с временным пребыванием ориентировочно пятидесяти человек. Просчитаны показатели по обеспеченности машино-местами, детскими, игровыми площадками, зонами отдыха.
Социальные вопросы
Обсуждая проект, члены комиссии обратили внимание на то, что внутреннее пространство ЖК проработано детально и тщательно, содержит различные архитектурные элементы. Этого не хватает и территории перед зданием, отметил член градсовета Евгений Носенко.
«Территория, которая остается для города, очень скромная. Может, там разместить теплую остановку? Также вы сохранили пешеходные связи, но люди любят сейчас открытые площадки, газоны. В принципе, дом крупный, большой, офисник здесь, мне кажется, потянет обслуживание территории, если сделать более богато и дороже», — сказал эксперт.
Проект ЖК на месте "Оперы" в Барнауле / Фото: компания "Мой Дом", Александр Деринг
Александр Деринг заверил: все элементы благоустройства и отдыха будут добавлены в процессе доработки.
Также Носенко поднял вопрос с обеспеченностью мест в образовательных учреждениях центра: новый ЖК создаст нагрузку на существующие объекты.
«В центре уже почти 20 лет нет ни одной новой школы. Школы вокруг полностью наполнены. С садиками аналогично. Но у нас все точечные застройки в центре такого же типа. Поэтому хуже не сделать, лучше, наверное, не получится», — отметил он.
Несмотря на то, что к архитектуре комплекса у комиссии вопросов не возникло, технико-экономические показатели проекта вновь вынесли на обсуждение. Архитектор Сергей Боженко повторно обратил внимание, что следует предусмотреть разворотные площадки для пожарной техники внутри двора.
Бывший главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников раскритиковал решение "закрыть" обеспеченность парковочными местами за счет существующих стоянок.
«Не скажу за всех, скажу за дом, где я живу. Вчера специально прошелся вечером и ночью. Во время работы магазина там мест нет, а после закрытия примерно три четверти заняты. Причем заняты машинами, уже запорошенными снегом, то есть они находятся там не один день. Но даже если бы эта схема была рабочая, и парковки общественных зданий после закрытия освобождались, стоит учесть: непродовольственные магазины работают до восьми вечера, продовольственные — до десяти часов. Вы предлагаете людям, которые возвращаются после работы, эти четыре часа где-то "летать" по городу, а потом найти свободное место?» — возмутился эксперт.
Также он настаивал: комплекс слишком велик для участка, и этажность башен нужно уменьшить на треть.
Несмотря на критику некоторых членов комиссии, проект утвердили: нормативы по парковкам, пожарную безопасность здания и другие технико-экономические показатели архитекторы перепроверят и представят данные в администрацию в рабочем порядке.
11:24:12 02-03-2026
Вот умеют художники виртуально расширять пространство. А где на картинке сохраненная роща? Ведь обещали её не трогать.
12:29:48 02-03-2026
Гость (11:24:12 02-03-2026) Вот умеют художники виртуально расширять пространство. А где... девелоперы хозяева своим словам. Пожелали дали слово, захотели забрали слово.
17:25:16 02-03-2026
Гость (11:24:12 02-03-2026) Вот умеют художники виртуально расширять пространство. А где... Читать совсем забросил? Четвертый абзац текста посмотри.
11:29:10 02-03-2026
А как же обещания о том, что они сохранят сквер который на красноармейском был перед зданием колизея....???? Все как всегда у этих застройщиков
13:10:39 02-03-2026
Обманутый дольщик (11:29:10 02-03-2026) А как же обещания о том, что они сохранят сквер который на к... зачем там оно? что вы сочиняете вечно что попало. нарастет не переживайте лет через 30
11:36:07 02-03-2026
Отличный проект, красивый, несколько деревьев не роща, надоели бедолаги со своими рощами.
12:57:30 02-03-2026
Гость (11:36:07 02-03-2026) Отличный проект, красивый, несколько деревьев не роща, надое... Отличный проект. Особенно отлично что расстояние между зданиями будет метров 20. Красивый проект. Сразу видно кто будет жить в квартире в доме напротив, так как дома налепят рядышком один к другому
13:11:14 02-03-2026
Гость (12:57:30 02-03-2026) Отличный проект. Особенно отлично что расстояние между здани... весь мир так живет в городах чтоб вы знали
12:59:41 02-03-2026
Гость (11:36:07 02-03-2026) Отличный проект, красивый, несколько деревьев не роща, надое... А где потом местные жители будут собак выгуливать?
13:23:15 02-03-2026
Гость (11:36:07 02-03-2026) Отличный проект, красивый, несколько деревьев не роща, надое... Надоели со своими "красивыми проектами" где попало
11:48:50 02-03-2026
то есть вот эти "три" оставленных кустика - это сохраненная зона озеленения?))))) Издеваются?
12:31:21 02-03-2026
Гость (11:48:50 02-03-2026) то есть вот эти "три" оставленных кустика - это сохраненная ... просто бизнес ни чего личного. На вырученные деньги застройщик сможет себе позволить жить в более зеленом городе.
12:55:55 02-03-2026
Гость (12:31:21 02-03-2026) просто бизнес ни чего личного. На вырученные деньги застройщик сможет себе позволить жить в более зеленом городе. как и члены комиссии
09:34:46 03-03-2026
Гость (12:55:55 02-03-2026) как и члены комиссии... можно просто, без комиссии
13:22:41 02-03-2026
Гость (12:31:21 02-03-2026) просто бизнес ни чего личного. На вырученные деньги застройщ... Там другие такие рвачи временщики. За бугор если только
11:59:58 02-03-2026
А нужна ли ваша роща или сквер нашему вЕЛИКОМУ архитектору? За сколько он её продаст? Парковки, озеленение, отсутствие мест в садиках и школах - это всё в рабочем порядке решат, т.е. никак и никогда.
13:09:49 02-03-2026
до прекрасного садика с лучшим коллективом оттуда всего-то 15 мин на машине в спокойный тихий район, садик бывший МВД и Прокуратуры, шикарный. нет, всем надо в 2х шагах! вы когда в горный на 9 часов едете, чтобы там напиться до беспамятства - что то не ноете. а тут трагедия. зачем тогда по 2 машины на семью набрали-то?
13:25:00 02-03-2026
Гость (13:09:49 02-03-2026) до прекрасного садика с лучшим коллективом оттуда всего-то 1... На работу должны люди ездить,а не заниматься развозом дитяток поутру
13:36:40 02-03-2026
Гость (13:09:49 02-03-2026) до прекрасного садика с лучшим коллективом оттуда всего-то 1... У всех ваших знакомых, друзей и родственников есть машины? Да еще не по одной? А вот у меня садик под окнами, и нас задолбали родители, привозящие своих чад в садик на машине! Весь двор заставят, пройти 10 метров не могут. А свои дворы заборами обнесли, чтобы простым людям не повадно было ходить через их двор.
14:33:25 02-03-2026
Гость (13:09:49 02-03-2026) до прекрасного садика с лучшим коллективом оттуда всего-то 1... 15 минут на машине - это примерно 15 км? А пешком идти такое расстояние вообще кайф!))) Особенно с малышом.
19:13:44 02-03-2026
Гость (14:33:25 02-03-2026) 15 минут на машине - это примерно 15 км? А пешком идти такое... 15 км это с аэропорта до галактики. Слабо за 15 минут ? Только не ночью .
14:52:58 02-03-2026
И где весь этот табун будет свои тачки размещать? там и так места нет так надо еще 3 высотки на 100 квадратах впихнуть. Совсем уже решили каждый сантиметр застроить
15:52:56 02-03-2026
Поликлинику нужно строить в этом районе.
18:18:52 02-03-2026
Для такой махины не предусмотреть ни одной парковки - это конечно сильно!
19:30:56 02-03-2026
Процесс обратной урбанизации идёт полным ходом. С развитием технологий столько людей не требуется разом для работы предприятий, а значит и квартиры в городе ни к чему. Да и дешевле государству обойдется застройка вокруг городов и люди на земле . Одни энергоэффективные хрущевки чего только стоят.
09:43:20 03-03-2026
Не хотел вчера писать комментарий, но все-таки прочитав общественность внесу скорее свои 5 копеек!
1. Фасад очень крутой, жирно, дорого, богато.
2. Нет двора убогость, сравните с советской архитектурой вокруг 27 школы и вокруг 22 школы. Это 2 микрорайона с законченным смыслом, с пространствами, удобные для жизни, работы, учебы. В данном комплекса микро двор чисто номинальный + постоянная тень от окружающих домов.
3. Очередные свечи так это убого, окно в окно, не красиво, не практично, давящая атмосфера. и тд.
4. Считаю и это мое мнение застройщикам нужно делать большую придомовую территорию. Строить адекватной этажности свои изобретения и не жадничать.
5. Администрации города очередной минус. После Баварина в Барнауле нет крепкого хозяйственника, радеющего за город. Кто-то уже писал, что одни временщики собрались. Согласен с этим мнением.
Всем добра!