На Алтае 15-летняя девочка умерла после столкновения грузовика с питбайком

Девочку госпитализировали с травмами, но спасти ее не удалось

22 июня 2025, 09:36, ИА Амител

Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае в селе Камышенка Петропавловского района столкнулись питбайк и грузовик. В результате аварии погибла 15-летняя девочка, управлявшая питбайком. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 19 июня в 20:56 на улице Трактовой, в районе дома № 2.

Предварительно установлено, что девочка 2010 года рождения, не имевшая права управления, ехала на питбайке Progasi Smart 190 по улице Советской, со Спортивной в сторону Трактовой.

На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог подросток не уступила дорогу грузовому автомобилю, за рулем которого находился 63-летний мужчина.

"В результате ДТП несовершеннолетний водитель с травмами различной степени тяжести была доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась", – говорится в сообщении.

Кроме того, на питбайке в качестве пассажира ехала 13-летняя девочка. Ей оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.