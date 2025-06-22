На Алтае 15-летняя девочка умерла после столкновения грузовика с питбайком
Девочку госпитализировали с травмами, но спасти ее не удалось
22 июня 2025, 09:36, ИА Амител
В Алтайском крае в селе Камышенка Петропавловского района столкнулись питбайк и грузовик. В результате аварии погибла 15-летняя девочка, управлявшая питбайком. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Инцидент произошел 19 июня в 20:56 на улице Трактовой, в районе дома № 2.
Предварительно установлено, что девочка 2010 года рождения, не имевшая права управления, ехала на питбайке Progasi Smart 190 по улице Советской, со Спортивной в сторону Трактовой.
На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог подросток не уступила дорогу грузовому автомобилю, за рулем которого находился 63-летний мужчина.
"В результате ДТП несовершеннолетний водитель с травмами различной степени тяжести была доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась", – говорится в сообщении.
Кроме того, на питбайке в качестве пассажира ехала 13-летняя девочка. Ей оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
09:43:12 22-06-2025
Вроде бы принят закон о сохранении русского языка. Что такое "питбайк"? Расшифруйте. Девочку жалко. И водителя грузовика жалко - теперь ему жить с этим...
11:17:24 23-06-2025
Гость (09:43:12 22-06-2025) Вроде бы принят закон о сохранении русского языка. Что такое... Это такой мотоцикл. И у него нет русского названия, потому что он сконструирован и произведен не в России. Кстати слово "мотоцикл" тоже не русское. И "велосипед". Что с этим будем делать, учитель "великого и могучего" на пенсии??
18:12:42 23-06-2025
Гость (09:43:12 22-06-2025) Вроде бы принят закон о сохранении русского языка. Что такое... Господи , просто закрой свой рот . Никуда не денется ваш русский язык
10:01:26 22-06-2025
Побольше бы таких новостей, надоели эти подростки, безнаказанно гоняющие на этих переделках. Почему ДПС их не ловит?
16:25:51 22-06-2025
Гость (10:01:26 22-06-2025) Побольше бы таких новостей, надоели эти подростки, безнаказа...
То есть ты еще один, желающий детских смертей? В головах у вас что, барнаульцы! Еще и лайкают этого идиота.
10:10:08 23-06-2025
Гость (16:25:51 22-06-2025) То есть ты еще один, желающий детских смертей? В головах... да
10:51:03 22-06-2025
Девочку жалко. ее родители идиоты. водилу оправдать.
11:37:56 22-06-2025
Гость (10:51:03 22-06-2025) Девочку жалко. ее родители идиоты. водилу оправдать.... Абсолютно солидарен. Уже писал в предыдущих новостях я, ещё раз напишу, что такое ощущение, будто:
"Надоел несносный ребёнок-подросток - подари ему двухколёсное средство с мотором. Вдруг повезёт и проблема решится". Целенаправленно покупают, и как выяснилось в недавней новости "потому что у всех других подростков без прав оно есть, а у нашего нет, как у белой вороны". Представляете какая целая орда недалёкого ума людей?.. Либо когда рожали не думали о будущем, а теперь в наше время прокормить детей не просто, вот и возвращают баланс. Байк дешевле купить, чем кормить ещё долгие годы. Считаю, что уголовную ответственность надо вводить за покупку родителями и вручение юному дарованию таких средств. Статья наподобии "доведения до самоубийства". Или до убийства случайного пешехода или такого же бездарного водителя или пассажира.
12:29:29 22-06-2025
Гость (10:51:03 22-06-2025) Девочку жалко. ее родители идиоты. водилу оправдать.... Увы, поселения, как минимум, ему не избежать.
13:40:14 22-06-2025
Гость (12:29:29 22-06-2025) Увы, поселения, как минимум, ему не избежать.... ну поживет в деревне в бараке среди урок, подерется раза 2-3. через 1-2 года будет дома, но нужно осваивать новую профессию, если эта основная
14:14:11 22-06-2025
Гость (13:40:14 22-06-2025) ну поживет в деревне в бараке среди урок, подерется раза 2-3... Урки на "посёлке" не сидят. Это вам бабки возле подъезда сказок насвистели. А подраться народ может и на улице в городе...
14:05:17 22-06-2025
Гость (12:29:29 22-06-2025) Увы, поселения, как минимум, ему не избежать.... Вообще не факт. Вспомните ДТП возле Европы. Девушка водитель была признана невиновной.
21:37:35 22-06-2025
Гость (12:29:29 22-06-2025) Увы, поселения, как минимум, ему не избежать.... Нормально всё будет. Это не пешеход даже. Может по ОСАГО ещё и машину отремонтировать. Девочка сама управляла средством повышенной опасности, что и привело к печальным последствиям.
11:05:40 22-06-2025
Байки, мотоциклы.. с водителями без прав, не имеющими представления о правилах движения. Порядок то будет?
11:21:15 22-06-2025
в этой ситуации жаль только водителя грузовика
12:16:44 22-06-2025
Неадекваты, вчера наблюдал подростка на таком же носящегося по оживленной улице стоя на коленях на сиденье, без глушителя.
13:41:56 22-06-2025
вот где тут охрана детства, где работа полиции. и самое главное ГДЕ адекватные взрослые. ВОт эта толстая женщина с телефоном, сидящая над трупом девочки - она кто? Где ее родители то? как же так можно?? зачем вы покупаете смертельные "игрушки" своему дорогому ребенку-то?
20:28:21 22-06-2025
Гость (13:41:56 22-06-2025) вот где тут охрана детства, где работа полиции. и самое глав... Начните с семьи, она первична, все службы бессильны почти, если родители сказали - "Можно".
09:01:24 23-06-2025
Вчера днем на трассе возле п. Центральный мотоциклиста сбили. Жив? Скорая неслась.
09:23:49 23-06-2025
Памятка родителям:
- Купили питбайк ребёнку? Купите и детский гробик сразу.
- Ваш ребёнок вас не слушается? Подарите ребеёнку питбайк.
- Трудный возраст у подростка? Купи питбайк! Закончи кризис!