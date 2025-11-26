Барнаульского беглеца, стрелявшего по силовикам при задержании, будут судить в Чите

Громкая история произошла в конце 2024 года. Мужчина, объявленный в федеральный розыск, два месяца скрывался в лесу и взял супругу в заложники

26 ноября 2025, 16:02, ИА Амител

Александр Перелыгин / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Барнаула Александра Перелыгина, который в конце 2024 года совершил два тяжких преступления, пытаясь уклониться от принудительных работ, сообщает региональный СК.

Перелыгин за совершение серии краж отбывал наказание в виде принудительных работ. В октябре 2024 года он не явился в исправительный центр, после чего его объявили в федеральный розыск. В декабре местонахождение было установлено: он скрывался в лесу возле Борзовой Заимки. Во время задержания взял в заложники свою жену и несколько раз выстрелил из ружья в сторону оперативников. В результате огнестрельные ранения получили два сотрудника – ФСИН и МВД.



До этого происшествия мужчина неоднократно отбывал наказания, в том числе за преступления имущественного характера и против половой неприкосновенности.

«В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказали в ведомстве.

Как уточняет краевая прокуратура, уголовное дело направлено во 2-й Восточный окружной военный суд, расположенный в Чите, столице Забайкальского края.

Перелыгин обвиняется в совершении преступлений:

по пунктам "в", "г" ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложника);

по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа).

Как сообщалось ранее, мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного. Однако маловероятно, что суд назначит такой срок – об этом amic.ru рассказал адвокат подсудимого.

Напомним, при допросе Перелыгин воспользовался статьей 51 Конституции РФ, по которой можно не свидетельствовать против самого себя. Также причиной отказа было пулевое ранение – мужчина получил одно сквозное ранение в ногу. Сам Перелыгин на суде сказал, что в больнице рану ему не перевязали.

Мужчина на заседании об избрании меры пресечения заявил, что ему "хотелось бы побыть дома, восстановить здоровье и помочь родителям". Поэтому он и сбежал.

Перелыгин также отметил, что у него есть малолетний сын, воспитанием которого родная мать не занимается. Это тоже якобы стало причиной, по которой он решил скрыться от правосудия.