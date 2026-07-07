На Алтае массаж помог сельчанке избавиться от боли и кошелька под подушкой

Во время распития алкоголя женщина пожаловалась подруге на дискомфорт в области спины

07 июля 2026, 10:45, ИА Амител

Массаж / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае женщина похитила 12,5 тыс. рублей у подруги во время распития алкоголя, сообщает региональное МВД.

«Накануне к заявительнице пришли в гости две знакомые женщины. Встреча обернулась совместным распитием спиртного. Когда горячительное закончилось, хозяйка дома достала из-под подушки 500 рублей и отдала их одной из знакомых на спиртное», — рассказали в ведомстве.

После этого хозяйка пожаловалась подруге на боли в спине и попросила сделать массаж. Та согласилась, так как увидела, что кошелек с деньгами находится под подушкой.

"Массажистка" вытащила кошелек из-под подушки и спрятала в шорты. После "процедуры" вызвала такси до магазина, где купила продукты на 8 тыс. рублей и еще 2 тыс. рублей отдала таксисту.

Ранее в Алтайском крае сельчанка обокрала пожилого приятеля, пока он покупал водку в магазине. Ущерб составил 7 тыс. рублей.