На Алтае массаж помог сельчанке избавиться от боли и кошелька под подушкой
Во время распития алкоголя женщина пожаловалась подруге на дискомфорт в области спины
07 июля 2026, 10:45, ИА Амител
В Алтайском крае женщина похитила 12,5 тыс. рублей у подруги во время распития алкоголя, сообщает региональное МВД.
«Накануне к заявительнице пришли в гости две знакомые женщины. Встреча обернулась совместным распитием спиртного. Когда горячительное закончилось, хозяйка дома достала из-под подушки 500 рублей и отдала их одной из знакомых на спиртное», — рассказали в ведомстве.
После этого хозяйка пожаловалась подруге на боли в спине и попросила сделать массаж. Та согласилась, так как увидела, что кошелек с деньгами находится под подушкой.
"Массажистка" вытащила кошелек из-под подушки и спрятала в шорты. После "процедуры" вызвала такси до магазина, где купила продукты на 8 тыс. рублей и еще 2 тыс. рублей отдала таксисту.
Ранее в Алтайском крае сельчанка обокрала пожилого приятеля, пока он покупал водку в магазине. Ущерб составил 7 тыс. рублей.
16:35:19 07-07-2026
пусть махнет рукой. и простит. деньги под подушкой с большой вероятностью впитали ее болезни
а эта дура их забрала себе. в прямом смысле
так что радоваться надо было а не бежать заявление писать
теперь вернут эти деньги назад и с ними болезни. еще и свои болячки присосокупят