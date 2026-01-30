Работавшая психологом женщина решила профессионально лишать мужчин девственности

Британка уже переспала с 400 мужчинами

30 января 2026, 15:03, ИА Амител

Проституция, эскорт / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Кэли Миллер, 52-летняя жительница Лондона, поделилась подробностями своей необычной профессии — секс-терапевта. Как сообщает Daily Mail, за время своей работы она имела интимную связь более чем с четырьмя сотнями мужчин.

До того как стать секс-терапевтом, Миллер занималась массажем. Толчком к смене деятельности послужило знакомство с понятием "секс-суррогат" — это человек, оказывающий помощь людям с сексуальными проблемами.

Первым, кто обратился к Миллер, был 60-летний мужчина, не имевший сексуального опыта.

«Я поинтересовалась, что привело его ко мне, и была поражена глубиной ответа: "Я не хочу уйти из жизни, не познав любви"», — рассказала женщина.

Благодаря помощи Миллер клиент избавился от чувства стыда во время близости и впоследствии нашел постоянного партнера.

Именно тогда Кэли почувствовала свое призвание. Она рассказала, что встречи происходят в гостиницах, при этом клиенты оплачивают не только услуги терапевта, но и номер в отеле, а также транспортные расходы.