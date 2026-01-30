Работавшая психологом женщина решила профессионально лишать мужчин девственности
Британка уже переспала с 400 мужчинами
30 января 2026, 15:03, ИА Амител
Кэли Миллер, 52-летняя жительница Лондона, поделилась подробностями своей необычной профессии — секс-терапевта. Как сообщает Daily Mail, за время своей работы она имела интимную связь более чем с четырьмя сотнями мужчин.
До того как стать секс-терапевтом, Миллер занималась массажем. Толчком к смене деятельности послужило знакомство с понятием "секс-суррогат" — это человек, оказывающий помощь людям с сексуальными проблемами.
Первым, кто обратился к Миллер, был 60-летний мужчина, не имевший сексуального опыта.
«Я поинтересовалась, что привело его ко мне, и была поражена глубиной ответа: "Я не хочу уйти из жизни, не познав любви"», — рассказала женщина.
Благодаря помощи Миллер клиент избавился от чувства стыда во время близости и впоследствии нашел постоянного партнера.
Именно тогда Кэли почувствовала свое призвание. Она рассказала, что встречи происходят в гостиницах, при этом клиенты оплачивают не только услуги терапевта, но и номер в отеле, а также транспортные расходы.
15:18:14 30-01-2026
Ну какой, к черту, "секс-терапевт"? Обычная проститутка.
15:36:05 30-01-2026
Гость (15:18:14 30-01-2026) Ну какой, к черту, "секс-терапевт"? Обычная проститутка.... Не обычная, а необычная. Ещё и терапевт.
Надо тоже к терапевту сходить. По ОМС такие принимают?
15:49:36 30-01-2026
Гость (15:36:05 30-01-2026) Не обычная, а необычная. Ещё и терапевт.Надо тоже к тера... Принимают. Но запись не менее чем за две недели, только на Госуслугах и только через МАХ.
15:50:27 30-01-2026
Гость (15:36:05 30-01-2026) Не обычная, а необычная. Ещё и терапевт.Надо тоже к тера... Да, вам талон выписан на 5 февраля, на 11-00. Принимающий врач Хабибула Развсекдетович. И не вздумайте опоздать или не появиться. Врач с помощниками придет к вам домой и вашу заявку по талону все равно исполнит. Хотя сначала помощники...
15:55:41 30-01-2026
Гость (15:18:14 30-01-2026) Ну какой, к черту, "секс-терапевт"? Обычная проститутка.... С языка сняли (ладно бы лечила бесплатно -за свой счёт помогала больным ) 😎
15:18:30 30-01-2026
Раньше эта профессия называлась иначе
15:27:44 30-01-2026
Гость (15:18:30 30-01-2026) Раньше эта профессия называлась иначе... Одна из важнейших профессий
15:37:57 30-01-2026
в какой поликлинике будет?
15:50:42 30-01-2026
Вопрос - их же учат половому воспитанию со школы (дет.садов), плохо учатся что - ли?
16:44:52 30-01-2026
Гость (15:50:42 30-01-2026) Вопрос - их же учат половому воспитанию со школы (дет.садов... Ну ты же не знаешь, чему их учат... И уж точно не раннему началу половой жизни!
17:17:15 30-01-2026
Как мужчину лишить девственности, если он уже мужчина!?
Всё-таки мальчиков!? Наверное...
21:55:30 30-01-2026
а где-то в сторонке тихо плачет Володя Яковлев