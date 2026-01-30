НОВОСТИОбщество

Работавшая психологом женщина решила профессионально лишать мужчин девственности

Британка уже переспала с 400 мужчинами

30 января 2026, 15:03, ИА Амител

Проституция, эскорт / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Проституция, эскорт / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Кэли Миллер, 52-летняя жительница Лондона, поделилась подробностями своей необычной профессии — секс-терапевта. Как сообщает Daily Mail, за время своей работы она имела интимную связь более чем с четырьмя сотнями мужчин.

До того как стать секс-терапевтом, Миллер занималась массажем. Толчком к смене деятельности послужило  знакомство с понятием "секс-суррогат" — это человек, оказывающий помощь людям с сексуальными проблемами.

Первым, кто обратился к Миллер, был 60-летний мужчина, не имевший сексуального опыта.

«Я поинтересовалась, что привело его ко мне, и была поражена глубиной ответа: "Я не хочу уйти из жизни, не познав любви"», — рассказала женщина.

Благодаря помощи Миллер клиент избавился от чувства стыда во время близости и впоследствии нашел постоянного партнера.

Именно тогда Кэли почувствовала свое призвание. Она рассказала, что встречи происходят в гостиницах, при этом клиенты оплачивают не только услуги терапевта, но и номер в отеле, а также транспортные расходы.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

15:18:14 30-01-2026

Ну какой, к черту, "секс-терапевт"? Обычная проститутка.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:36:05 30-01-2026

Гость (15:18:14 30-01-2026) Ну какой, к черту, "секс-терапевт"? Обычная проститутка.... Не обычная, а необычная. Ещё и терапевт.
Надо тоже к терапевту сходить. По ОМС такие принимают?
Надо тоже к терапевту сходить. По ОМС такие принимают?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:36 30-01-2026

Гость (15:36:05 30-01-2026) Не обычная, а необычная. Ещё и терапевт.Надо тоже к тера... Принимают. Но запись не менее чем за две недели, только на Госуслугах и только через МАХ.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:27 30-01-2026

Гость (15:50:27 30-01-2026) Да, вам талон выписан на 5 февраля, на 11-00. Принимающий врач Хабибула Развсекдетович. И не вздумайте опоздать или не появиться. Врач с помощниками придет к вам домой и вашу заявку по талону все равно исполнит. Хотя сначала помощники...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:55:41 30-01-2026

Гость (15:18:14 30-01-2026) Ну какой, к черту, "секс-терапевт"? Обычная проститутка.... С языка сняли (ладно бы лечила бесплатно -за свой счёт помогала больным ) 😎

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:18:30 30-01-2026

Раньше эта профессия называлась иначе

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:27:44 30-01-2026

Гость (15:18:30 30-01-2026) Раньше эта профессия называлась иначе... Одна из важнейших профессий

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:37:57 30-01-2026

в какой поликлинике будет?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:42 30-01-2026

Вопрос - их же учат половому воспитанию со школы (дет.садов), плохо учатся что - ли?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:44:52 30-01-2026

Гость (15:50:42 30-01-2026) Вопрос - их же учат половому воспитанию со школы (дет.садов... Ну ты же не знаешь, чему их учат... И уж точно не раннему началу половой жизни!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:17:15 30-01-2026

Как мужчину лишить девственности, если он уже мужчина!?
Всё-таки мальчиков!? Наверное...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
мухич

21:55:30 30-01-2026

а где-то в сторонке тихо плачет Володя Яковлев

  -1 Нравится
Ответить
