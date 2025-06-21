Мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем под Бийском

Четверо детей, находившихся в боковом прицепе, получили травмы

21 июня 2025, 00:45, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция Бийска

В Бийском районе автомобиль столкнулся с мотоциклом. В результате погиб один взрослый и пострадали четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП произошло в селе Верх-Бехтемир Бийского района, в районе дома № 2в по улице Молодежной.

Предварительно установлено, что 51-летний водитель автомобиля УАЗ выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу мотоциклу с боковым прицепом. Им управлял 55-летний мужчина, двигавшийся по трассе К-11 Бийск – Карабинка – граница с Республикой Алтай.

Четверо детей в возрасте 12, 9, 7 и 5 лет, ехавшие в боковом прицепе мотоцикла, получили травмы. Их увезли в больницу.

Водитель мотоцикла скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. Разбирательство контролирует руководство ГУ МВД России по Алтайскому краю и региональная прокуратура.