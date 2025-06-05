На "Госуслугах" опубликуют адреса бомбоубежищ по всей России

Список может появиться на портале до конца года

05 июня 2025, 16:41, ИА Амител

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На "Госуслугах" появится вкладка с адресами бомбоубежищ, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на заявление замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергея Старовойтова.

"Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на "Госуслугах", нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации. То же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации", – заявил представитель ведомства.

По словам Старовойтова, система уже прошла проверку в Белгородской и Курской областях. По всей стране она может заработать до конца 2025 года.

Напомним, с 1 июня на "Госуслугах" усложнили порядок смены пароля для защиты от мошенников, которые взламывают личные кабинеты россиян.