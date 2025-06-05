На "Госуслугах" опубликуют адреса бомбоубежищ по всей России
Список может появиться на портале до конца года
05 июня 2025, 16:41, ИА Амител
На "Госуслугах" появится вкладка с адресами бомбоубежищ, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на заявление замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергея Старовойтова.
"Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на "Госуслугах", нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации. То же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации", – заявил представитель ведомства.
По словам Старовойтова, система уже прошла проверку в Белгородской и Курской областях. По всей стране она может заработать до конца 2025 года.
Напомним, с 1 июня на "Госуслугах" усложнили порядок смены пароля для защиты от мошенников, которые взламывают личные кабинеты россиян.
17:24:58 05-06-2025
А можно узнать сколько в городе таких помещений и самое главное, сколько из них готово к приёму населения? Могу предсказать, вас ждёт много открытий чудных))
18:42:19 05-06-2025
ВВП (17:24:58 05-06-2025) А можно узнать сколько в городе таких помещений и самое глав... Я думаю, что кому надо все давно в курсе.
19:07:02 05-06-2025
Гость (18:42:19 05-06-2025) Я думаю, что кому надо все давно в курсе. ... Только мы все туда не войдём))
19:20:48 05-06-2025
ВВП (19:07:02 05-06-2025) Только мы все туда не войдём))... Конечно нет))
Лично я надеюсь чтобы детям местечко хватило, а я уже пожил
12:47:23 06-06-2025
Гость (19:20:48 05-06-2025) Конечно нет))Лично я надеюсь чтобы детям местечко хватил... Вообще подход другой. Спасают взрослых нестарых особей, потому что дети без взрослых не выживут. А если выживут взрослые, потом будут ещё дети. В самолёте кислородные маски надевают сначала взрослые, исходя из этого же.
13:22:40 06-06-2025
Гость (12:47:23 06-06-2025) Вообще подход другой. Спасают взрослых нестарых особей, пото... У азиатов первый и самый лучший кусок мяса жена кладет мужу. Будет муж, будут дети. Аксиома.
23:32:17 05-06-2025
ВВП (17:24:58 05-06-2025) А можно узнать сколько в городе таких помещений и самое глав... в районе Сибэнергомаша 2, в районе ЦУМа 2 и тд
23:32:45 05-06-2025
какие прекрасные многообещающие новости!
07:35:32 06-06-2025
Хорошая новость, гражданин сможет зайти на Госуслуг, чтобы узнать о бомбоубежище и там же получить повестку, очень удобно
09:34:53 06-06-2025
Гость (07:35:32 06-06-2025) Хорошая новость, гражданин сможет зайти на Госуслуг, чтобы у... Что за бред, засланный хохол что-ли ? Фейки тут плодишь ? Регулярно захожу на госуслуги, оформляю разные услуги, в последний раз продлял разрешение на оружие, и что-то никаких повесток не получал ни я, ни кто-либо из моих знакомых.
11:42:04 06-06-2025
никаких повесток не получал --- ну и хорошо, но можно же и получить через Госуслуги, я и написал, что Госуслуги это удобно, там все можно полуать