На Кубе вновь произошел тотальный блэкаут

Власти считают главной причиной кризиса многолетнюю блокаду со стороны США

03 августа 2026, 17:17, ИА Амител

Лампочка. Свет. Электричество / Изображение сгенерировано ChatGPT / amic.ru

Национальная электроэнергетическая система Кубы в очередной раз прекратила работу: полное отключение произошло вечером 2 августа. Об этом проинформировала Кубинская государственная энергетическая компания в своем Telegram‑канале, пишет ТАСС.

Согласно сообщению, сбой случился в 22:43 по местному времени. Накануне, 1 августа, в системе уже фиксировали частичное отключение: без электричества остались отдельные провинции в западных и центральных районах острова.

Проблемы в энергосистеме Кубы носят затяжной характер. Только в июле национальная электроэнергетическая система страны трижды выходила из строя в течение восьми дней.

Власти связывают критическую ситуацию в энергетическом секторе с многолетней торгово‑экономической и финансовой блокадой со стороны США, а также с ужесточившимися в текущем году односторонними санкциями Вашингтона — в частности, с топливной блокадой.