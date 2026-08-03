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На Кубе вновь произошел тотальный блэкаут

Власти считают главной причиной кризиса многолетнюю блокаду со стороны США

03 августа 2026, 17:17, ИА Амител

Лампочка. Свет. Электричество / Изображение сгенерировано ChatGPT / amic.ru
Лампочка. Свет. Электричество / Изображение сгенерировано ChatGPT / amic.ru

Национальная электроэнергетическая система Кубы в очередной раз прекратила работу: полное отключение произошло вечером 2 августа. Об этом проинформировала Кубинская государственная энергетическая компания в своем Telegram‑канале, пишет ТАСС.

Согласно сообщению, сбой случился в 22:43 по местному времени. Накануне, 1 августа, в системе уже фиксировали частичное отключение: без электричества остались отдельные провинции в западных и центральных районах острова.

Проблемы в энергосистеме Кубы носят затяжной характер. Только в июле национальная электроэнергетическая система страны  трижды выходила из строя в течение восьми дней.

Власти связывают критическую ситуацию в энергетическом секторе с многолетней торгово‑экономической и финансовой блокадой со стороны США, а также с ужесточившимися в текущем году односторонними санкциями Вашингтона — в частности, с топливной блокадой.

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Комментарии 2

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Гость

18:05:32 03-08-2026

Ну так обратитесь к РФ, помогут сделать гидростанции, а может и АЭС, а вы позволите разместить наше ЯО и всего делов

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Вежливый человек

18:30:10 03-08-2026

Что с путёвками на Кубу?

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