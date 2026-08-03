На Кубе вновь произошел тотальный блэкаут
Власти считают главной причиной кризиса многолетнюю блокаду со стороны США
03 августа 2026, 17:17, ИА Амител
Национальная электроэнергетическая система Кубы в очередной раз прекратила работу: полное отключение произошло вечером 2 августа. Об этом проинформировала Кубинская государственная энергетическая компания в своем Telegram‑канале, пишет ТАСС.
Согласно сообщению, сбой случился в 22:43 по местному времени. Накануне, 1 августа, в системе уже фиксировали частичное отключение: без электричества остались отдельные провинции в западных и центральных районах острова.
Проблемы в энергосистеме Кубы носят затяжной характер. Только в июле национальная электроэнергетическая система страны трижды выходила из строя в течение восьми дней.
Власти связывают критическую ситуацию в энергетическом секторе с многолетней торгово‑экономической и финансовой блокадой со стороны США, а также с ужесточившимися в текущем году односторонними санкциями Вашингтона — в частности, с топливной блокадой.
18:05:32 03-08-2026
Ну так обратитесь к РФ, помогут сделать гидростанции, а может и АЭС, а вы позволите разместить наше ЯО и всего делов
18:30:10 03-08-2026
Что с путёвками на Кубу?