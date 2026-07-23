На мосту через Лосиху изменится схема движения с 25 июля
Это связано с завершением ремонта первой половины мостового сооружения на Правобережном тракте
23 июля 2026, 15:55, ИА Амител
В субботу, 25 июля, на Правобережном тракте в районе моста через реку Лосиха будет скорректирована схема дорожного движения, сообщает алтайский Минтранс.
«Транспортный поток перепустят на противоположную сторону: теперь заужение проезжей части будет организовано со стороны выезда из Барнаула», — предупредили в ведомстве.
Вечером 23 июля движение по мосту будет полностью открыто по всем четырем полосам, чтобы специалисты переустановили барьерные ограждения и нанесли временную разметку. В период перестройки схемы возможны временные затруднения.
Напомним, ремонт на объекте ведется поэтапно — только по одной полосе, чтобы избежать полного перекрытия движения и сохранить проезд для автомобилистов в обоих направлениях.
Во время второго этапа подрядчику предстоит выполнить тот же комплекс мероприятий, что и на первой половине моста: фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, демонтаж тротуарных блоков, разбор гидроизоляции, переходных плит и шкафных стенок, укрепление конусов и откосов насыпи. После этого специалисты приступят к устройству пролетного строения, монтажу деформационных швов и монолитной плиты, восстановлению гидроизоляции, укладке нового дорожного покрытия и ремонту сопряжения моста с насыпью подходов.
«Дорожники отлично справились с первой половиной моста — все выполнено в срок. Уверен, что и на втором этапе работы пойдут в том же темпе. Ремонт здесь крайне важен: поток машин, включая большегрузы, колоссальный, и мост требует своевременного обновления», — отметил председатель комитета АКЗС по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Игорь Панарин.
Открыть движение по всему объекту должны до конца сентября 2026 года. Длина моста составляет 104 метра, на выполнение работ из регионального бюджета направлено более 110 млн рублей.
16:06:42 23-07-2026
Сколько штрафов там насобирали?
Ремонт моста уже окупился?
Кто не знает: там поставили временные знаки ограничения скорости 40 км/ч и камеру.
Половине города пришли штрафы за привычные 63 .. 67 км/ч, многим по 10-15 штрафов, ибо обрабатывали и сообщали о нарушении с задержкой дней 10.
17:20:45 23-07-2026
Гость (16:06:42 23-07-2026) Сколько штрафов там насобирали?Ремонт моста уже окупился... Ибо нефиг нарушать! Мы с Маркел Сосипатырычем и Дедом Щукарем не получили ни одного штрафа. Ибо всегда тошним в пробках
16:41:45 23-07-2026
Судя по тому, сколько времени ремонтировали первую половину моста (с мая месяца), до конца сентября вряд ли успеют.
22:45:33 23-07-2026
Гость (16:41:45 23-07-2026) Судя по тому, сколько времени ремонтировали первую половину ... так и не должны: По информации подрядчика, работы на мосту, необходимые для открытия движения, планируется окончить в октябре текущего года.
10:04:09 24-07-2026
Дед Щукарь (22:45:33 23-07-2026) так и не должны: По информации подрядчика, работы на мосту, ... Ну новость то внимательно почитайте: "Открыть движение по всему объекту должны до конца сентября 2026 года".
Где тут про октябрь написано?
12:07:05 24-07-2026
Гость (10:04:09 24-07-2026) Ну новость то внимательно почитайте: "Открыть движение по вс... Вот здесь: https://www.amic.ru/news/v-dve-smeny-v-tom-chisle-v-nochnuyu-v-akzs-vzyali-na-kontrol-remont-mosta-cherez-losihu-584527
А в данной статье включили ускорение.
16:53:25 23-07-2026
водятлы не видят знак 40? может тогда и на дороги таких выпускать нельзя?
17:15:34 23-07-2026
гость (16:53:25 23-07-2026) водятлы не видят знак 40? может тогда и на дороги таких выпу... а зачем там 40? Какой-то супер сложный и опасный участок дороги? Или лишь бы ограничить, чтобы штрафы собирать? Для безаварийного проезда по мосту знака 60 км. ч. вполне достаточно.
19:37:26 23-07-2026
Гость (17:15:34 23-07-2026) а зачем там 40? Какой-то супер сложный и опасный участок дор... Стоит знак 40- все едут 60. Поставь знак 60- все будут лететь под 80.
20:55:40 23-07-2026
Гость (17:15:34 23-07-2026) а зачем там 40? Какой-то супер сложный и опасный участок дор... Да ты гений!!! В городе даже 20 есть, а зачем там 20? я могу там и 80 без аварии проехать, еще светофоры красные бывают, а че если нету никого едь смело, а и СТОП перед ЖД переездом игнорируй всегда, смысл в нем какой? Еще и пару пива выпить можно потом ехать, ну а чё оно ж не крепкое.
21:04:28 23-07-2026
Гость (17:15:34 23-07-2026) а зачем там 40? Какой-то супер сложный и опасный участок дор... Алеша, там ремонт моста с заужениме и переходом на встречную. подлсу. тебе это ни о чем не говорит?
23:21:08 23-07-2026
Гость (21:04:28 23-07-2026) Алеша, там ремонт моста с заужениме и переходом на встречную... Сам Алёша. Речь про камеру на мосту, где уже одна полоса и где спокойно можно ехать 60, а не про ограничение перед заужением.