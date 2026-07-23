Это связано с завершением ремонта первой половины мостового сооружения на Правобережном тракте

23 июля 2026, 15:55, ИА Амител

Мост через Лосиху / Фото: Минтранс Алтайского края

В субботу, 25 июля, на Правобережном тракте в районе моста через реку Лосиха будет скорректирована схема дорожного движения, сообщает алтайский Минтранс.

«Транспортный поток перепустят на противоположную сторону: теперь заужение проезжей части будет организовано со стороны выезда из Барнаула», — предупредили в ведомстве.

Вечером 23 июля движение по мосту будет полностью открыто по всем четырем полосам, чтобы специалисты переустановили барьерные ограждения и нанесли временную разметку. В период перестройки схемы возможны временные затруднения.

Напомним, ремонт на объекте ведется поэтапно — только по одной полосе, чтобы избежать полного перекрытия движения и сохранить проезд для автомобилистов в обоих направлениях.

Во время второго этапа подрядчику предстоит выполнить тот же комплекс мероприятий, что и на первой половине моста: фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, демонтаж тротуарных блоков, разбор гидроизоляции, переходных плит и шкафных стенок, укрепление конусов и откосов насыпи. После этого специалисты приступят к устройству пролетного строения, монтажу деформационных швов и монолитной плиты, восстановлению гидроизоляции, укладке нового дорожного покрытия и ремонту сопряжения моста с насыпью подходов.

«Дорожники отлично справились с первой половиной моста — все выполнено в срок. Уверен, что и на втором этапе работы пойдут в том же темпе. Ремонт здесь крайне важен: поток машин, включая большегрузы, колоссальный, и мост требует своевременного обновления», — отметил председатель комитета АКЗС по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Игорь Панарин.

Открыть движение по всему объекту должны до конца сентября 2026 года. Длина моста составляет 104 метра, на выполнение работ из регионального бюджета направлено более 110 млн рублей.