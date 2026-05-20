Тракт-тибидох. Мост через Лосиху под Барнаулом планируют отремонтировать к октябрю

Ремонт на Правобережном тракте начался недавно, но водители уже негодуют, что вынуждены стоять в огромных пробках

20 мая 2026, 13:10, ИА Амител

Ремонт дороги / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Ремонт моста через реку Лосиху на Правобережном тракте под Барнаулом планируют завершить в начале — середине октября 2026 года. Об этом amic.ru сообщили в краевом Минтрансе. Сейчас на объекте продолжаются работы, а автомобилисты уже несколько дней жалуются на серьезные заторы при въезде в город и выезде из него.

Что известно о мосте?

Мост расположен на одной из ключевых транспортных артерий Барнаула — через него проходит поток машин в сторону Новоалтайска, Заринска, а также трассы Р-256 "Чуйский тракт". Из-за частичного ограничения движения на участке начали регулярно скапливаться многокилометровые пробки.

Мост через Лосиху расположен на Правобережном тракте в районе Санниково. Он считается важным элементом транспортной схемы Барнаула и обеспечивает связь города с пригородом, а также выезд на Чуйский тракт. Длина сооружения составляет 100,2 метра, ширина — 23,3 метра. Мост имеет четыре полосы движения и выполнен из железобетонных конструкций.

Сооружение входит в большой комплекс мостового перехода через Обь общей протяженностью около 18 километров. Помимо Нового моста и моста через Лосиху, в него входят путепроводы, транспортные развязки и Правобережный тракт. Весь комплекс официально ввели в эксплуатацию 1 января 1998 года. Таким образом, большинству его объектов уже почти 30 лет.

Когда закончится ремонт?

Работы разделили на два этапа. Первый должен завершиться до 30 ноября 2026 года, второй — до 1 января 2027-го. Таким образом, полностью закончить ремонт и сдать объект планируют в начале следующего года. Сейчас из-за ограничений движения на Правобережном тракте автомобилисты регулярно сталкиваются с крупными заторами при въезде в Барнаул и выезде из него. На работы направят около 110 миллионов рублей.

Во время ремонта подрядчику предстоит обновить дорожное покрытие, восстановить деформационные швы, привести в порядок железобетонные конструкции и заменить часть ограждений.

Почему барнаульцы жалуются на пробки?

Из-за ремонта большая часть трафика перекинулась на Новосибирский тракт. Это увеличивает риск возникновения ДТП, что, собственно, и произошло 20 мая: сразу две аварии движение фактически заблокировали. В итоге — пробка протяженностью более 10 км.