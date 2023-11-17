НОВОСТИПроисшествия

На стройке в Москве произошла потасовка между рабочими

Пострадали двое, их доставили в больницу. Полицейские задержали 139 человек

17 ноября 2023, 23:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Почти 140 человек доставили в отделы полиции после массовой драки на северо-востоке Москвы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе столичной полиции.

Инцидент произошел в проезде Серебрякова в районе Свиблово. По информации правоохранителей, между рабочими произошел конфликт, переросший в драку. В итоге пострадали двое, их доставили в больницу. Полицейские задержали 139 человек.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. К административной ответственности привлекли 76 человек. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. В пресс-службе девелопера проекта Afi Development сообщили, что в драке на стройплощадке проекта Afi Tower участвовали сотрудники подрядной организации.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

02:04:22 18-11-2023

Французы?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

06:43:27 18-11-2023

И, как всегда, мигранты виноваты... Росиянские жулики не при делах...

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:09:46 18-11-2023

гость (06:43:27 18-11-2023) И, как всегда, мигранты виноваты... Росиянские жулики не при... А русские здесь причем? Здесь не написали, но эти многонациональные специалисты во время драки активно исполняли «Алла я в бар». Это их чисто конфессиональные разборки.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:34:26 18-11-2023

Никак французы с англичанами передрались.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дядька

21:19:40 18-11-2023

Доширак не поделили.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров