На стройке в Москве произошла потасовка между рабочими
Пострадали двое, их доставили в больницу. Полицейские задержали 139 человек
17 ноября 2023, 23:17, ИА Амител
Почти 140 человек доставили в отделы полиции после массовой драки на северо-востоке Москвы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе столичной полиции.
Инцидент произошел в проезде Серебрякова в районе Свиблово. По информации правоохранителей, между рабочими произошел конфликт, переросший в драку. В итоге пострадали двое, их доставили в больницу. Полицейские задержали 139 человек.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. К административной ответственности привлекли 76 человек. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. В пресс-службе девелопера проекта Afi Development сообщили, что в драке на стройплощадке проекта Afi Tower участвовали сотрудники подрядной организации.
02:04:22 18-11-2023
Французы?
06:43:27 18-11-2023
И, как всегда, мигранты виноваты... Росиянские жулики не при делах...
08:09:46 18-11-2023
гость (06:43:27 18-11-2023) И, как всегда, мигранты виноваты... Росиянские жулики не при... А русские здесь причем? Здесь не написали, но эти многонациональные специалисты во время драки активно исполняли «Алла я в бар». Это их чисто конфессиональные разборки.
08:34:26 18-11-2023
Никак французы с англичанами передрались.
21:19:40 18-11-2023
Доширак не поделили.