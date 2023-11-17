На стройке в Москве произошла потасовка между рабочими

Пострадали двое, их доставили в больницу. Полицейские задержали 139 человек

17 ноября 2023, 23:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Почти 140 человек доставили в отделы полиции после массовой драки на северо-востоке Москвы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе столичной полиции.

Инцидент произошел в проезде Серебрякова в районе Свиблово. По информации правоохранителей, между рабочими произошел конфликт, переросший в драку. В итоге пострадали двое, их доставили в больницу. Полицейские задержали 139 человек.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. К административной ответственности привлекли 76 человек. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. В пресс-службе девелопера проекта Afi Development сообщили, что в драке на стройплощадке проекта Afi Tower участвовали сотрудники подрядной организации.