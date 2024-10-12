На трассах Алтайского края ограничили движение автобусов из-за непогоды
Техника чистит дорогу и обрабатывает полотно противогололедными материалами
12 октября 2024, 11:27, ИА Амител
Заснеженная дорога / Фото: pxhere.com
На региональных трассах временно ограничили движение автобусов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.
На дорогах сформировался снежный покров и гололед. По этой причине власти ограничили автобусное сообщение на следующих участках:
- К-15 Белоярск – Заринск на всем протяжении;
- К-14 Мартыново – Тогул – Залесово от Заринска до Залесово;
- К-04 Алтай – Кузбасс от Тальменки до Залесово;
- К-02 Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области на всем протяжении;
- К-08 Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан.
Техника ведет очистку дорог и обработку противогололедными материалами. Водителей призвали воздержаться от поездок на летней резине, а в случае выезда на трассу оценивать обстановку и соблюдать скоростной режим в соответствии с погодными условиями и состоянием дорожного полотна.
Телефоны диспетчерских служб:
- дежурный КГКУ "Алтайавтодор": +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
- дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": +7 (3852) 63-14-59;
- дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю: +7 (3852) 20-26-72;
- дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.
Комментарии 0