На трассах Алтайского края ограничили движение автобусов из-за непогоды

Техника чистит дорогу и обрабатывает полотно противогололедными материалами

12 октября 2024, 11:27, ИА Амител

Заснеженная дорога / Фото: pxhere.com

На региональных трассах временно ограничили движение автобусов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.

На дорогах сформировался снежный покров и гололед. По этой причине власти ограничили автобусное сообщение на следующих участках:

К-15 Белоярск – Заринск на всем протяжении;

К-14 Мартыново – Тогул – Залесово от Заринска до Залесово;

К-04 Алтай – Кузбасс от Тальменки до Залесово;

К-02 Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области на всем протяжении;

К-08 Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан.

Техника ведет очистку дорог и обработку противогололедными материалами. Водителей призвали воздержаться от поездок на летней резине, а в случае выезда на трассу оценивать обстановку и соблюдать скоростной режим в соответствии с погодными условиями и состоянием дорожного полотна.

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