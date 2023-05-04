На Wildberries заметили в продаже пакеты с искусственной мочой

Её используют наркоманы, чтобы пройти тест на употребление

04 мая 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На маркетплейсе Wildberries в продаже заметили пакеты с искусственной мочой. Об этом пишет Shot.

Отмечается, что покупать такие пакеты могут люди, употребляющие наркотики. Они используют искусственную мочу, чтобы проходить тесты на употребление.

В комментариях под товаром даже заметили отзывы пользователей, которые остались довольны покупкой.

После того как о продаже товара стало известно, руководство WIldberries удалило его с площадки. Продажа искусственной мочи противоречит правилам сервиса.