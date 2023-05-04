На Wildberries заметили в продаже пакеты с искусственной мочой
Её используют наркоманы, чтобы пройти тест на употребление
04 мая 2023, 19:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
На маркетплейсе Wildberries в продаже заметили пакеты с искусственной мочой. Об этом пишет Shot.
Отмечается, что покупать такие пакеты могут люди, употребляющие наркотики. Они используют искусственную мочу, чтобы проходить тесты на употребление.
В комментариях под товаром даже заметили отзывы пользователей, которые остались довольны покупкой.
После того как о продаже товара стало известно, руководство WIldberries удалило его с площадки. Продажа искусственной мочи противоречит правилам сервиса.
20:34:23 04-05-2023
А я думал садоводы, сейчас как раз сезон, удобрения нужны.
22:08:53 04-05-2023
Гость (20:34:23 04-05-2023) А я думал садоводы, сейчас как раз сезон, удобрения нужны. ... дешевле под кустик самому удобрить
08:01:46 05-05-2023
Гость (22:08:53 04-05-2023) дешевле под кустик самому удобрить... однако мочевину, как удобрение,, покупают тыщами тоyy/ А ты даже 6 соток запаришься удобрять. Тем более на глазах у соседей.
22:22:40 05-05-2023
Гость (08:01:46 05-05-2023) однако мочевину, как удобрение,, покупают тыщами тоyy/ А ты ... юмор покинул всех гостей (тех, кто видимо возраста 60+)