НАК назвал убийство Владлена Татарского терактом

Взрыв организовали украинские спецслужбы с привлечением агентов из ФБК (признан в России экстремистской организацией)

03 апреля 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: ТАСС

Национальный антитеррористической комитет назвал терактом убийство военкора Владлена Татарского. Об этом сообщает ТАСС.

По информации НАК, взрыв был организован с привлечением агентов из ФБК (признан в России экстремистской организацией). Подозреваемая в убийстве Татарского Дарья Трепова была его активной сторонницей.

Планированием теракта занимались украинские спецслужбы, добавили там.

Напомним, что в воскресенье, 2 апреля, в одном из кафе Санкт-Петербурга произошёл взрыв. В заведении находились десятки человек. Среди них был военный корреспондент и блогер Владлен Татарский, он погиб.

Правоохранители задержали подозреваемую в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга Дарью Трепову. Она находилась на съёмной квартире в Выборгском районе города. Перед взрывом она жила в другой квартире.