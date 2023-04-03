Подозреваемую в причастности к убийству Владлена Татарского задержали

Предположительно, Трепова находилась на съёмной квартире в Выборгском районе города. Перед взрывом она жила в другой квартире

03 апреля 2023, 15:16, ИА Амител

Правоохранители задержали подозреваемую в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга Дарью Трепову. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подробности задержания девушки не раскрываются. Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники, Трепова находилась на съёмной квартире в Выборгском районе города. Перед взрывом она жила в другой квартире.

Напомним, что Владлен Татарский (Максим Фомин) погиб 2 апреля при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. По последним данным, при взрыве пострадали 32 человека, десять из них находятся в тяжёлом состоянии.

В причастности к убийству заподозрили Дарью Трепову – девушка пришла в кафе на мероприятие, посвящённое Татарскому, и подарила ему гипсовую статуэтку, в которой находилось самодельное взрывное устройство.